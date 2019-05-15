Філарет: Москва задоволена станом справ в УПЦ



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На думку почесного патріарха, те, чого Росія «не змогла досягти різноманітними зусиллями, досягає нині ділами нинішнього предстоятеля УПЦ»

На думку патріарха Філарета, керівництво предстоятеля Епіфанія Православною церквою України «угодне» Москві. Про Філарет повідомив у Facebook.

«Яка реакція Москви на події в УПЦ? 1. Москва задоволена станом справ в УПЦ. Те, чого вона не могла досягти різноманітними зусиллями, досягає нині ділами нинішнього предстоятеля УПЦ. 2. Жодної критики на адресу митрополита Епіфанія нема. Значить, Москві угодне таке керівництво. 3. Уповільнився, або і зовсім припинився перехід парафій Московського патріархату в Українську православну церкву, а переходу архієреїв Московського патріархату зовсім не було після отримання Томосу про автокефалію. Тому Москва може радіти», — написав Філарет.

Він зазначив, що всі православні церкви, які не визнавали, так і не визнають Українську православну церкву, крім Вселенського патріарха, незалежно від того, в якому статусі вона є.

Як відомо, Філарет у своєму зверненні до вірян 14 травня закликав предстоятеля ПЦУ Епіфанія «нічого не робити всередині церкви» без його згоди.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію. Відео церемонії можна подивитися тут.

9 січня Томос підписали усі члени синоду Вселенського патріархату.