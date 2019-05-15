Зеленський пообіцяв не втручатися у церковні справи, - Філарет



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Почесний патріарх Православної церкви України Філарет Фото: Михайло Глуховський, Главком

Почесний патріарх наголосив, що незважаючи на суперечності, ніхто Томос відбирати не буде

Новообраний президент Володимир Зеленський не втручатиметься у справи церкви, а сприятиме її діяльності. Про це заявив почесний патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет на прес-конференції щодо останніх подій навколо Української православної церкви, передає кореспондент «Главкома».

«Мав зустріч із Зеленським. Вітав його з обранням. Радів, що 73% українців проголосували за нього. Зеленський сказав, що не втручатиметься у справи церкви, а сприятиме її діяльності. Що стосується Порошенка, то він порушив домовленості», - зазначив Філарет.

Він додав, що незважаючи на суперечності, ніхто Томос відбирати не буде.

Окрім того, ніхто із Вселенського патріархату з ним не зв'язувався і не спілкувався щодо цього конфлікту між Київським патріархатом і предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм.

Як відомо, Філарет у своєму зверненні до вірян 14 травня закликав предстоятеля ПЦУ Епіфанія «нічого не робити всередині церкви» без його згоди.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію. Відео церемонії можна подивитися тут.

9 січня Томос підписали усі члени синоду Вселенського патріархату.

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