Філарет закликав 21 квітня голосувати за свободу, за яку українці віддають життя на Донбасі



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«Церква висловлює занепокоєння, що у передвиборчій кампанії сіється кукіль розбрату й непевності в майбутньому», - заявив Філарет Фото: Станіслав Груздєв, Главком

«Наш народ хоче зберегти Україну, за яку поклали голови майже 13 тисяч її захисників», - підкреслив Філарет

Колишній предстоятель УПЦ КП, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет звернувся до українців з проханням 21 квітня голосувати «за збереження української держави, за її незалежність і свободу».

Звернення Філарета 18 квітня опублікував прес-центр Київської патріархії.

«Україна переживає нині момент складних випробувань. На кону саме її існування, як держави. Московський агресор окупував частину наших земель, на фронті гинуть наші воїни. Церква молиться за цілісність України і за загиблих героїв. Церква молиться за перемогу і за єдність українського народу. Без єдності не може бути досягнено перемоги над окупантом і збережено цивілізаційний вибір України, нашу спільність з Європою», - підкреслив Філарет.

Він зауважив, що Церква молиться за те, «щоб Господь дав мудрість нашому народові зробити такий вибір під час нинішніх президентських виборів, який зберіг би нашу Українську державу, забезпечив її суверенітет, цілісність і майбутнє».

«Наш народ хоче зберегти Україну, за яку поклали голови майже 13 тисяч її захисників. Готуючись до другого туру виборів, будемо молитись за них, покажемо цією молитвою те, що ми глибоко шануємо їхню жертовність. Ми просимо у Господа Царства Небесного загиблим героям, молимося за зцілення ран тисячам поранених у цій війні, молимося за їхніх рідних і близьких, щоб Бог дав їм сили пережити біль і втрати. Ці втрати недаремні, бо вони понесені за нашу свободу, за нашу Батьківщину, за наше майбутнє», - сказав патріарх.

Філарет підкреслив, що Церква висловлює занепокоєння, що у передвиборчій кампанії «сіється кукіль розбрату й непевності в майбутньому, зневажається пам’ять героїв Небесної сотні і наших воїнів».

«Ми чуємо висловлювання спрямовані проти європейського вибору України, які несуть загрозу національній безпеці. Зневага до самої України, культури й мови українського народу – недопустима. Деякі засоби інформації в період виборчої кампанії ображають нашу Церкву, вживаючи такі вислови, як «перепатріархатити» Українську Церкву, отриманий від Вселенського Патріарха Варфоломія Томос про автокефалію Української Православної Церкви, для отримання якого немало потрудився діючий президент, називають «термосом». Подібні вислови є зневажливими щодо нашого спільного здобутку, який надає духовну незалежність Українській Православній Церкві», - зауважив патріарх.

З іншого боку, як підкреслив Філарет, віряни відчувають розчарування в недостатньому просуванню українського суспільства до правди й справедливості, обурюються корупцією, відсутністю справжнього правосуддя, глибокими соціальними проваллями в суспільстві.

«Досі непокарані убивці Небесної сотні, не розслідувані убивства та напади на активістів. Церква печалиться таким станом в країні і, молячись за її уряд, висловлює вимогу мільйонів громадян взяти курс на справжні реформи, на побудову відповідальної перед народом держави. Саме такий курс завадить відновленню антиукраїнських сил і посилить Україну в боротьбі з російським агресором. Наші віряни хочуть чути про це вже сьогодні, вони жадають правди і справедливості», - сказав колишній предстоятель УПЦ КП.

Філарет зауважив, що майбутній президент, виконуючи вимоги суспільства, «має вже зараз показати, як він проведе суттєві кадрові зміни в системі державного управління й силових структурах, здійснить кардинальну перебудову судової системи, прокуратури, виборчої системи, проведе реальне очищення держави від корупції».

«Лише тоді країна міцно стане на шлях правди, справедливості, демократії, справжнього, а не декларованого європейського вибору», - заявив він.

Патріарх підкреслив, що на виборах треба голосувати «за збереження української держави, за її незалежність і свободу, за яку віддають своє життя на Донбасі наші кращі сини і дочки».

Нагадаємо, десятки громадських діячів України звернулися до українців із закликом на виборах свідомо зробити свій вибір майбутнього глави держави.