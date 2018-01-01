Фільм «Кіборги» став найкасовішим українським фільмом за всю історію

Загальні збори стрічки склали 22 млн. гривень

Стрічка Ахтема Сеітбалаєва «Кіборги» про захисників Донецького аеропорту стала найкасовішим фільмом національного виробництва в українському прокаті. Уже після першого тижня її переглянули 100 тис. глядачів, а збори склали 8 млн. гривень. Станом на 14 лютого цей показник виріс до 300 тис. глядачів, а загальні збори склали 22 млн.



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Фото: «Радіо Свобода» Реклама фільму

Загальні збори стрічки склали 22 млн. гривень

Стрічка Ахтема Сеітбалаєва «Кіборги» про захисників Донецького аеропорту стала найкасовішим фільмом національного виробництва в українському прокаті. Уже після першого тижня її переглянули 100 тис. глядачів, а збори склали 8 млн. гривень. Станом на 14 лютого цей показник виріс до 300 тис. глядачів, а загальні збори склали 22 млн. гривень. Про це пише Flashforward Magazine.

Слідом за «Кіборгами» розташувалася «Сторожова застава». Фентезі про попаданця в Київську Русь зібрало 275 тис. глядачів і 18 млн. гривень зборів. Третю сходинку посів фільм «Червоний» - екранізація роману Андрія Кокотюхи про повстання в ГУЛАГу.

Зазначимо, що у деяких залах ще йде прокат «Кіборгів». Фільм також планують показати за кордоном, так що остаточна сума зборів може зрости ще більше.

В цілому 2017 рік став повноцінним прокатним сезоном - вперше за всю історію незалежної України. В цілому за рік вийшли 34 фільми національного виробництва.

Зазначимо, «Кіборги» стали лідером прокату уїкенду 7 – 10 грудня.

На кінець січня стрічка ще збирала повні зали у Києві.