  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Фільм «Кіборги» став найкасовішим українським фільмом за всю історію

    Загальні збори стрічки склали 22 млн. гривень
    Стрічка Ахтема Сеітбалаєва «Кіборги» про захисників Донецького аеропорту стала найкасовішим фільмом національного виробництва в українському прокаті. Уже після першого тижня її переглянули 100 тис. глядачів, а збори склали 8 млн. гривень. Станом на 14 лютого цей показник виріс до 300 тис. глядачів, а загальні збори склали 22 млн.
    • Сьогодні, 16:15
    • Розсилка
    Реклама фільму
    Фото: «Радіо Свобода»
    Реклама фільму

    Загальні збори стрічки склали 22 млн. гривень

    Стрічка Ахтема Сеітбалаєва «Кіборги» про захисників Донецького аеропорту стала найкасовішим фільмом національного виробництва в українському прокаті. Уже після першого тижня її переглянули 100 тис. глядачів, а збори склали 8 млн. гривень. Станом на 14 лютого цей показник виріс до 300 тис. глядачів, а загальні збори склали 22 млн. гривень. Про це пише Flashforward Magazine.

    Слідом за «Кіборгами» розташувалася «Сторожова застава». Фентезі про попаданця в Київську Русь зібрало 275 тис. глядачів і 18 млн. гривень зборів. Третю сходинку посів фільм «Червоний» - екранізація роману Андрія Кокотюхи про повстання в ГУЛАГу.

    Зазначимо, що у деяких залах ще йде прокат «Кіборгів». Фільм також планують показати за кордоном, так що остаточна сума зборів може зрости ще більше.

    В цілому 2017 рік став повноцінним прокатним сезоном - вперше за всю історію незалежної України. В цілому за рік вийшли 34 фільми національного виробництва.

    Зазначимо, «Кіборги» стали лідером прокату уїкенду 7 – 10 грудня.

    На кінець січня стрічка ще збирала повні зали у Києві.

    Читайте також
    кіно рекорд Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ