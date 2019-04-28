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    Фільм «Месники: Завершення» встановив рекорд за зборами в перший вікенд

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    Фільм «Месники: Завершення» встановив рекорд за зборами в перший вікенд

    Це перший фільм в історії, який зумів зібрати понад 1 мільярд доларів у перші дні прокату

    Фільм «Месники: Завершення» встановив світовий рекорд за зборами в перший вікенд.

    Про це повідомило агентство Bloomberg.

    Стрічка вже заробила 1,2 мільярда доларів, зокрема 350 мільйонів у США та Канаді і 330,5 мільйона в Китаї.

    Це перший фільм в історії, який зумів зібрати понад 1 мільярд доларів у перші дні прокату.

    Згідно з даними порталу Box Office Mojo, попередні рекорди належали фільмам «Месники: Війна нескінченності» (640,5 мільйона доларів) та «Форсаж 8» (541,9 мільйона доларів).

    Bloomberg вважає, що загальні збори фільму «Месники: Завершення» від компанії Marvel можуть подолати позначку в 2,5 мільярда доларів. Більше зібрав у 2009 році «Аватар» (2,788 мільярда).

    Нагадаємо, що у кінці фільму «Месники: Війна Нескінченності» вижили: Залізна Людина та його помічник Хеппі Хоган, Чорна Вдова, Капітан Марвел, Вонг, Окоє, Людина-Мураха, Небула, Ракета, Брюс Беннер, Капітан Америка, Тор та Роуді.

    війна рекорд фільм
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