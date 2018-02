Фільм про хлопчика з Донбасу здобув нагороду на фестивалі у Ґетеборзі

Це вже друга міжнародна відзнака фільму

Документальний фільм про Україну The Distant Barking of Dogs («Віддалений гавкіт собак») здобув нагороду на кінофестивалі у Ґетеборзі, Швеція. Як повідомляє Азад Сафаров, який був асистентом режисера, фільм отримав The Dragon Award for Best Nordic Dox – премію за найкращий скандинавський документальний фільм. Ґетеборзький