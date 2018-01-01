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    Фільм про хлопчика з Донбасу здобув нагороду на фестивалі у Ґетеборзі

    Це вже друга міжнародна відзнака фільму
    Документальний фільм про Україну The Distant Barking of Dogs («Віддалений гавкіт собак») здобув нагороду на кінофестивалі у Ґетеборзі, Швеція. Як повідомляє Азад Сафаров, який був асистентом режисера, фільм отримав The Dragon Award for Best Nordic Dox – премію за найкращий скандинавський документальний фільм. Ґетеборзький
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    Це вже друга міжнародна відзнака фільму

    Документальний фільм про Україну The Distant Barking of Dogs («Віддалений гавкіт собак») здобув нагороду на кінофестивалі у Ґетеборзі, Швеція.

    Як повідомляє Азад Сафаров, який був асистентом режисера, фільм отримав The Dragon Award for Best Nordic Dox – премію за найкращий скандинавський документальний фільм.

    Ґетеборзький кінофестиваль нині є найбільшим в Скандинавії.

    Щороку тут протягом десяти днів у січні-лютому показують приблизно 450 фільмів з шістдесяти країн. Емблемою фестивалю є червоний дракон.

    Це вже друга міжнародна відзнака фільму. У листопаді 2017 року The Distant Barking of Dogs здобув нагороду на міжнародному фестивалі документальних фільмів IDFA в Амстердамі (Нідерланди) за найкращий дебют на фестивалі.

    Режисером фільму спільного виробництва Данії, Швеції і Фінляндії є Саймон Леренґ Вілмонт.

    Події у фільмі розгортаються на сході України поблизу лінії фронту. У центрі сюжету – життя 10-річного хлопчика Олега, який живе зі своєю бабусею у Гнутовому на Донеччині. Після початку воєнних дій на Донбасі вони залишаються в селі і спостерігають за тим, як виїжджають інші. Через цю історію у фільмі показано, що для дитини значить виростати у зоні війни.

    Швеція Нідерланди
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