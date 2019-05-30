Фірма помічника Ляшка знову озолотилася на «пожежному» тендері



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Лідер Радикальної партії, народний депутат Олег Ляшко і Олег Авер’янов

«Промислова компанія «Пожмашина» з Чернігівщини на 600 млн грн поставить машини для рятувальників

Державна служба України з надзвичайних ситуацій за результатами тендера 28 травня повідомила про намір укласти договір з ТОВ «Промислова компанія «Пожмашина» (Чернігівська область) на поставку пожежно-рятувальних автомобілів загальною вартістю 600,71 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Всього переможець тендера продасть120 машин, які направлять до частини технічної служби ГУ ДСНС у Київській області (м. Вишневе).

Єдиним конкурентом на торгах виступило ТОВ «Київський Республіканський Автоцентр», яке є офіційним дилером МАЗ в Україні. Його цінова пропозиція була вищою від переможця на 65 тис. грн.

За відомостями ProZorro, з 2016 року ТОВ «Промислова компанія «Пожмашина» виграє мільйонні тендера з поставки техніки на замовлення Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Зокрема, у серпні 2016 року фірма-«ляшківця» поставила 98 пожежно-рятувальних автомобілів на 369,4 млн грн; у грудні 2016 року – 13 пожежно-рятувальних автомобілів на 49,49 млн грн; у червні 2017 року – 130 пожежно-рятувальних автомобілів на 600,33 млн грн; у травні 2018 року – 120 пожежно-рятувальних автомобілів на 600,53 млн грн.

За даними аналітичної системи Youcontrol, «Промислова компанія «Пожмашина» створена у вересні 2005 року і прописана у смт Ладан Прилуцького району Чернігівської області. Нинішнім засновником є лондонська компанія «Гартек груп ЛТД». Єдиним власником записаний Олег Авер’янов, депутат Чернігівської облради, керівник тамтешньої обласної організації Радикальної партії і помічник народного депутата Олега Ляшка.

У 2015-2016 роках Авер’янов працював заступником голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

До 23 вересня 2018 року бенефіціаром «Пожмашини» був директор цієї фірми Олег Борщ з Прилук. Борщ є членом Радикальної партії Олега Ляшка і на місцевих виборах-2015 балотувався до Чернігівської облради від цієї політичної сили.

Ще один «ляшківець» і нинішній депутат Прилуцької районної ради Валерій Іващенко є підписантом цієї фірми.