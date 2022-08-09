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Вибухи в Криму. Окупаційна влада заявила про загиблого

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Вибухи в Криму. Окупаційна влада заявила про загиблого

Росіяни вже намагаються залишити півострів

Окупанти заявляють, що внаслідок вибухів на військовому аеродромі в окупованому росіянами Криму постраждали щонайменше п’ятеро людей.  Також самопроголошений прем'єр-міністр окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про загиблого. 

Як повідомляє так зване «міністерство охорони здоров'я» Криму, після вибухів на аеродромі в Новофедорівці до лікарні було доставлено п'ятьох постраждалих, зокрема дитину. Також повідомляється, що загрози їхньому життю немає.

Аксьонов зазначив, що про причини вибухів говорити зарано. Він додав, що «все під контролем». 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи.

Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України.

Від лінії фронту в Херсонській та Миколаївській області до Новофедорівки у Криму – приблизно 200 км.

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».  Окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію. 

Росіяни вже намагаються залишити півострів. На виїзд починаються пробки.

 

 

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