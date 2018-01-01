Фіскали розповіли, що шукали в офісі «Київстара»

Податківці шукали документи, «що мають об’єктивне значення у кримінальному провадженні»

Обшук в офісі оператора «Київстар» 4 січня стосувався провадження щодо несплати ним близько 2,4 мільярдів гривень податків. Про це повідомила речниця Державної фіскальної служби Наталя Непряхіна у Facebook. Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС провели його «з метою відшукання та вилучення



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Податківці шукали документи, «що мають об’єктивне значення у кримінальному провадженні»

Обшук в офісі оператора «Київстар» 4 січня стосувався провадження щодо несплати ним близько 2,4 мільярдів гривень податків. Про це повідомила речниця Державної фіскальної служби Наталя Непряхіна у Facebook.

Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС провели його «з метою відшукання та вилучення документів, що мають об’єктивне значення у кримінальному провадженні».

«Проведено обшук на виконання ухвали слідчого судді від 3 січня 2018 року, постановленої за результатами розгляду відповідного клопотання слідчого, погодженого процесуальним керівником – прокурором Генеральної прокуратури України», – зазначила Непряхіна.

«Під час проведення обшуку у відповідності зі змінами до Кримінально-процесуального кодексу застосовувався відеозапис», – наголосила вона.