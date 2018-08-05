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    «Фланелеві солдати» взяли на себе відповідальність за замах на Мадуро

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    «Фланелеві солдати» взяли на себе відповідальність за замах на Мадуро

    Снайпери почесної варти збили дрони з вибухівкою

    Підпільна група «Фланелеві солдати» заявила про відповідальність за спробу замаху на венесуельського президента Ніколаса Мадуро.

    Прро це йдеться у повідомленні групи в Twitter.

    Зазначається, що планувалося запустити в напрямку до президентської трибуни двох безпілотників з вибухівкою С4.

    «Снайпери почесної варти збили дрони до того, як вони прибули до мети. Вони вразливі, зараз не вийшло, але це питання часу», - заявили в групі.

    Мадуро заявив, що спробу замаху на його життя зробили праві сили Венесуели і Колумбії на чолі з колумбійським президентом Хуаном Мануелем Сантосом.

    Також він заявив, що багато хто з організаторів замаху живуть в США.

    Раніше ЗМІ повідомили про спробу замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

    На записі, що з'явився в соціальних мережах. видно, що під час промови венесуельського лідера він і люди, які його оточували, різко подивилися вгору, після чого сотні учасників параду на проспекті Болівара кинулися від трибуни і трансляція була перервана.

    У прес-службі Мадуро повідомили, що поранених в результаті вибуху військових госпіталізували.

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