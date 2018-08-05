«Фланелеві солдати» взяли на себе відповідальність за замах на Мадуро



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Снайпери почесної варти збили дрони з вибухівкою

Підпільна група «Фланелеві солдати» заявила про відповідальність за спробу замаху на венесуельського президента Ніколаса Мадуро.

Прро це йдеться у повідомленні групи в Twitter.

Зазначається, що планувалося запустити в напрямку до президентської трибуни двох безпілотників з вибухівкою С4.

«Снайпери почесної варти збили дрони до того, як вони прибули до мети. Вони вразливі, зараз не вийшло, але це питання часу», - заявили в групі.

La operación era sobrevolar 2 drones cargados con C4 el objetivo el palco presidencial, francotiradores de la guardia de honor derribaron los drones antes de llegar al objetivo.

Demostramos que son vulnerables, no se logró hoy pero es cuestión de tiempo. #MilitaresPatriotas pic.twitter.com/eFuUTR3eYw — Soldados de Franelas (@soldadoDfranela) 4 серпня 2018 р.

Мадуро заявив, що спробу замаху на його життя зробили праві сили Венесуели і Колумбії на чолі з колумбійським президентом Хуаном Мануелем Сантосом.

Також він заявив, що багато хто з організаторів замаху живуть в США.

Раніше ЗМІ повідомили про спробу замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

На записі, що з'явився в соціальних мережах. видно, що під час промови венесуельського лідера він і люди, які його оточували, різко подивилися вгору, після чого сотні учасників параду на проспекті Болівара кинулися від трибуни і трансляція була перервана.

У прес-службі Мадуро повідомили, що поранених в результаті вибуху військових госпіталізували.