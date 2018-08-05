«Фланелеві солдати» взяли на себе відповідальність за замах на Мадуро
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Снайпери почесної варти збили дрони з вибухівкою
Підпільна група «Фланелеві солдати» заявила про відповідальність за спробу замаху на венесуельського президента Ніколаса Мадуро.
Прро це йдеться у повідомленні групи в Twitter.
Зазначається, що планувалося запустити в напрямку до президентської трибуни двох безпілотників з вибухівкою С4.
«Снайпери почесної варти збили дрони до того, як вони прибули до мети. Вони вразливі, зараз не вийшло, але це питання часу», - заявили в групі.
La operación era sobrevolar 2 drones cargados con C4 el objetivo el palco presidencial, francotiradores de la guardia de honor derribaron los drones antes de llegar al objetivo.— Soldados de Franelas (@soldadoDfranela) 4 серпня 2018 р.
Demostramos que son vulnerables, no se logró hoy pero es cuestión de tiempo. #MilitaresPatriotas pic.twitter.com/eFuUTR3eYw
Мадуро заявив, що спробу замаху на його життя зробили праві сили Венесуели і Колумбії на чолі з колумбійським президентом Хуаном Мануелем Сантосом.
Також він заявив, що багато хто з організаторів замаху живуть в США.
Раніше ЗМІ повідомили про спробу замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.
На записі, що з'явився в соціальних мережах. видно, що під час промови венесуельського лідера він і люди, які його оточували, різко подивилися вгору, після чого сотні учасників параду на проспекті Болівара кинулися від трибуни і трансляція була перервана.
У прес-службі Мадуро повідомили, що поранених в результаті вибуху військових госпіталізували.