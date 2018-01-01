Фонд держмайна просить Луценка не затягувати з поверненням «Укртелекому»

Розгляд касаційної інстанції у справі «Укртелекому» заплановано на 20 лютого 2018 року

Генеральна прокуратура наклала арешт на акції Укртелекому, що зробило будь-який їхній рух неможливим. Про це на своїй сторінці у Facebook написав в.о. глави Фонду держмайна Віталій Трубаров. Фонд держмайна звернувся до Генпрокуратури з проханням, у разі позитивного рішення суду по акціях ПАТ «Укртелеком», дозволити їх оперативне



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Розгляд касаційної інстанції у справі «Укртелекому» заплановано на 20 лютого 2018 року

Генеральна прокуратура наклала арешт на акції Укртелекому, що зробило будь-який їхній рух неможливим.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав в.о. глави Фонду держмайна Віталій Трубаров.

Фонд держмайна звернувся до Генпрокуратури з проханням, у разі позитивного рішення суду по акціях ПАТ «Укртелеком», дозволити їх оперативне зарахування на рахунки Фонду.

Він зазначив, що розгляд касаційної інстанції у справі «Укртелекому» заплановано на 20 лютого 2018 року і ФДМ очікує ухвалення остаточного рішення щодо повернення акцій оператора державі для подальшого їх зарахування на рахунки Фонду.

«Поряд з цим судовим процесом, існує ще один, пов’язаний з акціями «Укртелекому» в рамках провадження Генеральної прокуратури, яка наклала арешт на ці акції, що зробило будь-який їхній рух неможливим», – написав Трубаров.

За його словами, після зарахування акцій на рахунки ФДМ, фонд планує провести повну інвентаризацію даного активу, оскільки акції повинні бути підтверджені майном.

«Ми порівняємо те майно, яке продавали, з тим, що є на сьогодні, і якщо було незаконне відчуження, то всі втрати будуть відняті і пред’явлені компанії, яка є суб’єктом господарювання», – підкреслив він.

У Фонді держмайна повідомили, що компанія «ЕСУ» не виконала свої зобов’язання щодо інвестування 450 мільйонів доларів протягом п'яти років у розвиток підприємства, через що фондом був ініційований позов про розірвання договору купівлі-продажу акцій «Укртелекому».

За рішенням суду з рахунків «ЕСУ» має бути стягнена пеня в розмірі 2,171 мільярда гривень, нарахована за неналежне виконання договору купівлі-продажу пакета акцій «Укртелекому».