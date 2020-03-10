Фондові торги в Токіо відкрилися падінням індексів



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Торги на Токійській фондовій біржі відкрилися з падіння котирувань

Індекс Nikkei, який відображає коливання курсів акцій 225 провідних компаній країни, за перші 15 хвилин операцій опустився на 3,77%, до позначки 19448 пунктів

Ключові індекси Токійській фондовій біржі у вівторок впали майже на 3,8%, реагуючи на обвал фондових ринків США та інших країн.

Про це свідчать дані торгів.

Індекс Nikkei, який відображає коливання курсів акцій 225 провідних компаній країни, за перші 15 хвилин операцій опустився на 3,77%, до позначки 19448 пунктів.

Більш широкий індекс TOPIX, що відображає курси акцій всіх компаній в елітній першій секції біржі, знизився на 3,19%, до 1377,55 пункту.

У понеділок основні показники Токійській біржі втратили близько 5%.

Нагадаємо, за підсумками торгової сесії на Нью-Йоркській фондовій біржі на тлі побоювань, що стосуються поширення нового коронавірусу, і значного скорочення вартості нафти значно знизилися ключові індекси.

Напередодні саудівська державна компанія Saudi Aramco запропонувала покупцям нафти найбільші знижки за останні 20 років і обіцяє збільшити видобуток більш ніж на 2 млн барелів на день.

Саудівська Аравія планує збільшити видобуток нафти у квітні на відповідь щодо зриву угоди Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) з Росією.

Нагадаємо, країни ОПЕК+ на переговорах 6 березня не змогли домовитися і продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Діюча угода перестане діяти з 1 квітня. Після цього всі обмеження на видобуток нафти в країнах ОПЕК і «не ОПЕК» будуть зняті. Нарощування видобутку нафти Росією буде залежати тільки від планів нафтових компаній.

Каменем спотикання на переговорах стала позиція Москви, яка відмовилася поглиблювати обмеження. Без участі Росії країни ОПЕК не бачать сенсу продовжувати штучно обмежувати видобуток.

Експерти прогнозують, що на тлі паніки на нафтовому ринку, викликаної зривом угоди ОПЕК+ і різким падінням цін на нафту, котирування найближчим часом можуть знизитися до 20 доларів за барель.