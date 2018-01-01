Фракцію БПП залишили двоє депутатів

Депутати більше місяця назад заявили про намір вийти з фракції, вимагаючи реалізувати ряд позицій коаліційної угоди

Народні депутати Віктор Кривенко та Павло Кишкар вийшли зі складу фракції «Блок Петра Порошенка». Відповідне оголошення зробив на засіданні парламенту голова Верховної Ради Андрій Парубій. 22 грудня 2017 року Кишкар і Кривенко заявили про намір вийти зі складу фракції «Блок Петра Порошенка». Депутати зазначали, що



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Скриншот з каналу Рада Віктор Кривенко і Павло Кишкар

Депутати більше місяця назад заявили про намір вийти з фракції, вимагаючи реалізувати ряд позицій коаліційної угоди

Народні депутати Віктор Кривенко та Павло Кишкар вийшли зі складу фракції «Блок Петра Порошенка».

Відповідне оголошення зробив на засіданні парламенту голова Верховної Ради Андрій Парубій.

22 грудня 2017 року Кишкар і Кривенко заявили про намір вийти зі складу фракції «Блок Петра Порошенка». Депутати зазначали, що вийдуть з «БПП», якщо не будуть реалізовані ключові позиції коаліційної угоди стосовно відкритих виборчих списків, зняття недоторканності, питання безпекового та екологічного блоків угоди.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада підтримала постанову про звернення до Польщі через «антибандерівський» закон.

Окрім того, президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду розпочати розгляд законопроекту про Антикорупційний суд та скасувати вимогу е-декларування для громадських активістів.