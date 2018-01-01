Порошенко вимагає від нардепів взятися за створення Антикорупційного суду

Президент сподівається на те, що парламент продемонструє свій реформаторський потенціал

Президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду розпочати розгляд законопроекту про Антикорупційний суд та скасувати вимогу е-декларування для громадських активістів. Про це він написав у Facebook. «Попереду - місяці відповідальних рішень. Але що просив би народних депутатів зробити негайно, так це у строгій відповідності з усіма



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Петро Порошенко

Президент сподівається на те, що парламент продемонструє свій реформаторський потенціал

Президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду розпочати розгляд законопроекту про Антикорупційний суд та скасувати вимогу е-декларування для громадських активістів.

Про це він написав у Facebook.

«Попереду - місяці відповідальних рішень. Але що просив би народних депутатів зробити негайно, так це у строгій відповідності з усіма регламентними процедурами розпочати розгляд внесеного мною законопроекту «Про Антикорупційний суд», - зазначив глава держави.

Крім того, Порошенко розраховує, що ВР підтримає його ініціативу щодо скасування електронного декларування для громадських активістів.

Президент також висловив упевненість, що парламент протягом нинішньої сесії продемонструє свій реформаторський потенціал так само, як, за його словами, це було зроблено минулої осені.

Нагадаємо, 23 грудня 2017 року президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді законопроект про Антикорупційний суд.

Посол Європейського союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що Україна повинна створити Антикорупційний суд до президентських виборів.

Нагадаємо, посол США в Україні Марі Йованович заявила, що Україна повинна йти вперед у питанні створення Антикорупційного суду.

Раніше повідомлялося, що на Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент України Петро Порошенко заявив про роботу з удосконалення законопроекту про Антикорупційний суд.

У січні Мінгареллі наголосив, що Антикорупційний суд в Україні необхідно створити терміново.

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