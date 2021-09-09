ЄС повернув обмеження на в'їзд із шести країн

Україна залишилася в списку з 13 країн, для яких держави-члени ЄС поступово зніматимуть обмеження на поїздки.

Влада Євросоюзу виключила шість країн зі списку тих держав, невакциновані жителі яких можуть подорожувати по території об'єднання без додаткових обмежень. Про це повідомляється на сайті Євроради.

«Після огляду відповідно до рекомендації щодо поступового скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки до ЄС, Рада оновила перелік країн, спеціальних адміністративних регіонів та інших утворень та територіальних органів, для яких слід скасувати обмеження на поїздки», – йдеться в повідомленні.

Так, зі списку виключені Арменія, Азербайджан, Албанія, Бруней, Японія і Сербія. Крім того, до переліку було додано Уругвай.

При цьому Україна залишилася в списку з 13 країн, для яких держави-члени ЄС мають з 30 серпня 2021 року поступово знімати обмеження на поїздки.

Згідно з вимогами ЄС, щоб потрапити в список безпечних поїздок, країні необхідно мати менше 100 випадків коронавірусу на 100 тисяч населення протягом двох тижнів.

Як зазначено в рекомендації Ради, цей перелік буде продовжувати переглядатися кожні два тижні та, залежно від обставин, оновлюватися.

До слова, оприлюднено рейтинг Covid-вакцин для подорожей.

Як відомо, наразі для українців відкриті 35 країн Європи: МЗС назвав умови в'їзду.

У МЗС підкреслили, що правила в'їзду в ту чи іншу країну постійно змінюються. При цьому деталі в'їзду в кожну окрему країну можуть відрізнятися.

Нагадаємо, Італія дозволила в’їзд вакцинованим українцям без карантину за певних умов.

До слова, ЄС обмежив в’їзд для громадян шістьох країн. Раніше Мінцифри розповіло, як отримати Covid-сертифікати в «Дії».

Також Кабінет міністрів України розширив список вакцин від коронавірусу, після щеплення якими можна отримати відповідний сертифікат. До переліку внесли препарат Janssen (Johnson & Johnson).

МЗС попереджає, що кожна країна ЄС сама визначає, чи визнавати українські Covid-сертифікати.