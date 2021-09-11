Минулої доби в Україні вакцинували понад 183 тисячі людей

Найбільшу кількість щеплень минулої доби було проведено в м. Києві

В Україні за минулу добу, 10 вересня, щеплено 183527 людей проти коронавірусу. Загалом від початку вакцинації у державі зроблено майже 10,6 мільйона щеплень. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

«Новий рекорд щеплень за добу! 183527 людей вакциновано проти Covid-19 за минулу добу 10 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 71388 людей, повністю імунізовані – 112139 людей», – йдеться в повідомленні.

Зокрема зазначається, що упродовж доби працювали 994 мобільні бригади, 2959 пунктів щеплення, 347 центрів вакцинації.

Найбільшу кількість щеплень минулої доби було проведено в м. Києві – 27388 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – також у м. Києві – 1542368 щеплень.

Повідомляється, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 5860640 людей, з них отримали одну дозу – 5789252 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4730712 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10591352 щеплень.

Нагадаємо, станом на ранок 11 вересня, в Україні зафіксовано 3869 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 387, медпрацівників – 76.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1102 особи, летальних випадків – 69, одужало – 1738 осіб.