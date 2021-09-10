Пандемія коронавірусу завершиться у 2024 році – науковець

Імунітет має бути не менше як у 80-90% населення

Пандемія має три фази

Пандемія коронавірусу може завершитися у 2024 році, пройшовши через три фази - початкову, проміжну та постпандемічну. Таку думку висловив Стерлінгський професор соціальних та природничих наук Єльського університету (США) Ніколас Крістакіс, виступаючи на форумі YES, повідомляє «Укрінформ».

Він зазначив, що пандемія має три фази. На початковій новий патоген швидко розповсюджується по всьому світу. Проміжну фазу, за словами науковця, можна порівняти з цунамі, коли все руйнується – і треба долати соціальні, економічні, психологічні, клінічні наслідки. Третя фаза – постпандемічна.

«Гадаю, що ми все ще перебуваємо на початку проміжної фази, яка завершиться, на мою думку, у якийсь момент 2022 року. І десь у 2024 році ми залишимо пандемію позаду», – розповів професор.

Згодом, вважає Крістакіс, коронавірус стане звичним захворюванням на кшталт грипу. Це станеться тоді, коли кожен житель планети або буде вакцинований, або перехворіє. Поріг колективного імунітету, враховуючи надзвичайну патогенність нових мутацій, є дуже високим, тож імунітет має бути не менше як у 80-90% населення.

Науковець вказав, що досі кожна нова мутація коронавірусу ставала заразнішою, ніж оригінальний, «уханьський» патоген. Тож не можна виключати появи нових штамів, які будуть ще небезпечнішими.

Зазначимо, у трьох областях рівень ковід-госпіталізацій зашкалює.

Глава уряду Денис Шмигаль пояснив, навіщо Україна посилює карантин. Це відбудеться для уникнення жорстких локдаунів або «червоних» зон в країні цієї осені.

Наразі МОЗ працює над новими правилами карантину з привілеями для вакцинованих.