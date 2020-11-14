Франція готується «жити з коронавірусом» до літа 2021 року

Франція готує план, що буде працювати в країні до появи ефективної вакцини від коронавірусу

«Поки у нас немає вакцини, ми повинні дати уявлення про правила гри», – сказав глава уряду

Уряд Франції працює над планом, що буде працювати в країні до появи ефективної вакцини від коронавірусу. Про це заявив прем'єр-міністр Жан Кастекс в інтерв'ю газеті Le Monde, повідомляє канал BFMTV.

Як зазначив прем'єр, Франції доведеться «жити з вірусом в довгостроковій перспективі».

«Поки у нас немає вакцини, ми повинні дати уявлення про правила гри», – сказав глава уряду, який у четвер представив стратегію до кінця 2020 року, а також працює над наступним періодом, можливо, до літа.

За його словами, напевно можна сказати, що святкові вечірки не зможуть відновитися протягом тривалого часу. «Точно так само бари і ресторани, які також є місцями сильного зараження, не зможуть відкритися з 1 грудня, на відміну від магазинів іграшок, наприклад», – наголосив прем’єр.

Він нагадав про позитивні новини від розробників вакцин BioNTech i Pfizer, при тому, що на фінальних етапах дослідження є й інші вакцини, та висловив надію, що час появи ефективної вакцини від коронавірусу наближається.

«Водночас, я боюся того, що недостатньо французів погодяться вакцинуватися», – додав Кастекс.

Нагадаємо, вже пів місяцяв у Франції діє жорсткий загальний карантин. Людям дозволено виходити з дому тільки з поважної причини, а ресторани, непродуктові магазини та культурні заклади змушені були закритися.

Останніми днями щоденний приріст хворих суттєво знизився. Після рекордних 60 тисяч заражень за добу на початку листопада, зараз показники знизилися до 20-30 тисяч. Якщо у деяких регіонах, як східному Овернь-Рона-Альпи, ситуація залишається тривожною, у столичному Іль-де-Франс кількість хворих почала знижуватися.

До слова, у Парижі пропонують скасувати Різдво через Covid-19.