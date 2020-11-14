  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Франція готується «жити з коронавірусом» до літа 2021 року

    • Розсилка
    Франція готує план, що буде працювати в країні до появи ефективної вакцини від коронавірусу - Франція готується «жити з коронавірусом» до літа 2021 року
    Франція готує план, що буде працювати в країні до появи ефективної вакцини від коронавірусу

    «Поки у нас немає вакцини, ми повинні дати уявлення про правила гри», – сказав глава уряду

    Уряд Франції працює над планом, що буде працювати в країні до появи ефективної вакцини від коронавірусу. Про це заявив прем'єр-міністр Жан Кастекс в інтерв'ю газеті Le Monde, повідомляє канал BFMTV.

    Як зазначив прем'єр, Франції доведеться «жити з вірусом в довгостроковій перспективі».

    «Поки у нас немає вакцини, ми повинні дати уявлення про правила гри», – сказав глава уряду, який у четвер представив стратегію до кінця 2020 року, а також працює над наступним періодом, можливо, до літа.

    За його словами, напевно можна сказати, що святкові вечірки не зможуть відновитися протягом тривалого часу. «Точно так само бари і ресторани, які також є місцями сильного зараження, не зможуть відкритися з 1 грудня, на відміну від магазинів іграшок, наприклад», – наголосив прем’єр.

    Він нагадав про позитивні новини від розробників вакцин BioNTech i Pfizer, при тому, що на фінальних етапах дослідження є й інші вакцини, та висловив надію, що час появи ефективної вакцини від коронавірусу наближається. 

    «Водночас, я боюся того, що недостатньо французів погодяться вакцинуватися», –  додав Кастекс.

    Нагадаємо, вже пів місяцяв у Франції діє жорсткий загальний карантин. Людям дозволено виходити з дому тільки з поважної причини, а ресторани, непродуктові магазини та культурні заклади змушені були закритися.

    Останніми днями щоденний приріст хворих суттєво знизився. Після рекордних 60 тисяч заражень за добу на початку листопада, зараз показники знизилися до 20-30 тисяч. Якщо у деяких регіонах, як східному Овернь-Рона-Альпи, ситуація залишається тривожною, у столичному Іль-де-Франс кількість хворих почала знижуватися.

    До слова, у Парижі пропонують скасувати Різдво через Covid-19.

    Теги: Франція карантин вакцинація уряд коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies