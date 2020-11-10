У Парижі пропонують скасувати Різдво через Covid-19

Зазначається, що в країні зафіксували понад 1,8 млн випадків захворювання

Святкування може призвести до чергового сплеску захворюваності Covid-19, – вважає лікар

Директор однієї з лікарень Парижа Жюльєн Ленгле виступив за скасування традиційних різдвяних та новорічні свят. Про це повідомляє Reuters.

Ленгле сказав, що існує ризик того, що різдвяні та новорічні вечірки, відомі у Франції як «Сен-Сильвестр», можуть закінчитися «гігантським кластером, який може бути біля джерел потенційної нової третьої хвилі Covid-19».

«Я б сказав, без будь-яких сумнівів, що ми повинні скасувати Різдво і Сен-Сильвестр», – сказав він.

Зазначається, що в країні зафіксували понад 1,8 млн випадків захворювання. Наразі Франція займає четверте місце у світі за кількістю хворих, поступаючись Сполученим Штатам, Індії та Бразилії.

Нагадаємо, що Франція ввела другий національний локдаун, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції в кінці жовтня, але деякі політики та експерти в галузі охорони здоров'я сподіваються, що таким чином число заражень може почати знижуватися, що дозволить країні знову відкритися до різдвяного сезону.

Також президент Еммануель Макрон заявив, що у Франції вводиться режим самоізоляції.

Крім того, Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах.

До слова, Париж планує ввести комендантську годину через Covid-19.

Зазначимо, що у Франції тисячі парижан тікають з міста.

Як повідомлялося, уряд Франції знову ввів режим самоізоляції по всій території країни. Він почав діяти з п'ятниці, 30 жовтня.

Також, у Франції половину ліжок в реанімаціях займають інфіковані коронавірусом.