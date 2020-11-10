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    У світі

    У Парижі пропонують скасувати Різдво через Covid-19

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    Зазначається, що в країні зафіксували понад 1,8 млн випадків захворювання - У Парижі пропонують скасувати Різдво через Covid-19
    Зазначається, що в країні зафіксували понад 1,8 млн випадків захворювання

    Святкування може призвести до чергового сплеску захворюваності Covid-19, – вважає лікар

    Директор однієї з лікарень Парижа Жюльєн Ленгле виступив за скасування традиційних різдвяних та новорічні свят. Про це повідомляє Reuters.

    Ленгле сказав, що існує ризик того, що різдвяні та новорічні вечірки, відомі у Франції як «Сен-Сильвестр», можуть закінчитися «гігантським кластером, який може бути біля джерел потенційної нової третьої хвилі Covid-19».

    «Я б сказав, без будь-яких сумнівів, що ми повинні скасувати Різдво і Сен-Сильвестр», – сказав він.

    Зазначається, що в країні зафіксували понад 1,8 млн випадків захворювання. Наразі Франція займає четверте місце у світі за кількістю хворих, поступаючись Сполученим Штатам, Індії та Бразилії.

    Нагадаємо, що Франція ввела другий національний локдаун, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції в кінці жовтня, але деякі політики та експерти в галузі охорони здоров'я сподіваються, що таким чином число заражень може почати знижуватися, що дозволить країні знову відкритися до різдвяного сезону.

    Також президент Еммануель Макрон заявив, що у Франції вводиться режим самоізоляції.

    Крім того, Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах.

    До слова, Париж планує ввести комендантську годину через Covid-19.

    Зазначимо, що у Франції тисячі парижан тікають з міста.

    Як повідомлялося, уряд Франції знову ввів режим самоізоляції по всій території країни. Він почав діяти з п'ятниці, 30 жовтня.

    Також, у Франції половину ліжок в реанімаціях займають інфіковані коронавірусом.

    Франція Еммануель Макрон президент
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