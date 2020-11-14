У центрі Львова кафе обслуговують клієнтів, проігнорувавши карантин вихідного дня (фото)

У кількох закладах у центрі міста відвідувачі кав’ярень відпочивали на літній терасі

Кафе обслуговують відвідувачів у звичайному режимі з дотриманням карантинних обмежень «помаранчевої зони»

У Львові, де відмовилися запроваджувати карантин вихідного дня, 14 листопада частина закладів громадського харчування працює й надалі.

Кафе обслуговують відвідувачів у звичайному режимі з дотриманням карантинних обмежень «помаранчевої зони».

Зокрема, у кількох закладах у центрі міста відвідувачі кав’ярень, як повідомляє PavlovskyNews у Telegram, відпочивали на літній терасі, інші – всередині приміщення.

На опублікованих фото видно, що адміністрація дотримується деяких обмежень і інформує про це відвідувачів.

Проте один із закладів розмістив оголошення на вході, що нині працюють в режимі замовлень онлайн. Співробітники кажуть, що не готові ризикувати і бояться штрафу.

Також не працюють деякі салони краси, зачинені двері і музеїв.

Нагадаємо, у Софійському соборі на період нового карантину, у суботу та неділю, скасували усі богослужіння.

Нагадаємо, поліція заблокувала роботу ринків Львова через «карантин вихідного дня».

Як повідомили в пресслужбі Нацполіції Львівщини, сьогодні, 14 листопада, вже надійшло 11 повідомлень про порушення правил карантину в регіоні. За цими викликами поліцейські проводять профілактичні бесіди, а в окремих випадках складають адмінпротоколи.

також у Львові поліція припинила концерт «Бумбоксу» через порушення карантину.

Як повідомлялося, Львівська міська рада зробила всі дні тижня на території міста робочими, щоб уникнути запровадження «карантину вихідного дня». При цьому міський голова Андрій Садовий закликав громадян у разі необхідності звертатися за допомогою.

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