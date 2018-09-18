Франція і Британія припиняють «гребінцеву війну» у Ла-Манші



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Димові шашки і пошкоджені човни: сутички рибалок з Франції та Британії у Ла- Манші

Французькі рибалки звинувачували британців у несанкціонованому вилові морських гребінців влітку

Французькі та британські рибалки досягли згоди про припинення суперечки щодо вилову риби у протоці Ла-Манш.

Про це заявив офіційний представник французького Міністерства сільського господарства, повідомляє Reuters.

Суперечка виникла через розміри човнів, яким дозволено ловити рибу у затоці біля північного узбережжя Франції, де виловлюють велику кількість морських гребінців.

Французькі рибалки звинувачували британців у несанкціонованому вилові морських гребінців влітку, коли французьким катерам це заборонено через французькі правила, спрямовані на захист запасів молюсків.

«Угода була досягнута і буде передана органам влади двох країн, які мають її фіналізувати», - заявив французький чиновник, не вказавши жодних подробиць.

Британський міністр рибного господарства Джордж Евстік привітав «прагматичний» результат переговорів.

«Це означає, що наш 15-метровий флот отримає ті дні на морі, які він хотів, в той же час човни понад 15 метрів зможуть продовжувати риболовлю в цьому районі», - сказав він.

Наприкінці вересня стався інцидент між французькими та британськими рибалками за 12 морських миль (22 км) від узбережжя Нормандії, недалеко від затоки Сени.

Власники французьких човнів були незадоволеними так званим британським «пограбуванням». Британські рибалки звинуватили французів у тарані суден і метанні снарядів.