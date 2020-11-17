Франція оголосила різдвяні ялинки «товаром першої необхідності»

Ялинки продаватимуть в основному на вулиці, зокрема, у садових центрах, на відкритих ринках і автостоянках супермаркетів

Ялинки почнуть продавати з 20 листопада, незважаючи на карантинні обмеження

Франції оголосила різдвяні ялинки «товаром першої необхідності». Їх почнуть продавати з 20 листопада. Про це повідомляє The Local.

«Це дуже важливо для французьких сімей, дітей та всього сектору. Сектор стає організованим, виробники посилено працюють», ─ сказав міністр сільського господарства Франції Жюльєн Денорманді.

Минулого тижня уряд оголосив, що різдвяні ялинки будуть вважатися «предметами першої необхідності», а це означає, що їх продаж і купівля не будуть заборонені чинними в даний час правилами ізоляції.

Денорманді підкреслив, що продажі повинні здійснюватися в основному на вулиці, зокрема, у садових центрах, на відкритих ринках і автостоянках супермаркетів.

Уряд заявив, що незабаром оприлюднить указ, де будуть викладені правила продажу різдвяних ялинок в умовах ізоляції, але у вівторок вранці цей указ ще не був опублікований.

Напередодні ввечері Денорманді заявив, що указ буде опублікований «цього тижня».

У Франції щонайменше до 1 грудня діє жорсткий карантин, за якого дозволено працювати лише певним магазинам, таким як супермаркети, продуктові магазини та аптеки, і навіть супермаркети не мають права продавати такі «неважливі» товари, як одяг, DVD-диски або книги.

Нагадаємо, Франція планує вакцинацію населення від Covid-19 у січні 2021.

Крім того, Франція готується «жити з коронавірусом» до літа 2021 року.

До слова, у Парижі пропонують скасувати Різдво через Covid-19.

Також президент Еммануель Макрон заявив, що у Франції вводиться режим самоізоляції.

Крім того, Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах.

До слова, Париж планує ввести комендантську годину через Covid-19.

Зазначимо, що у Франції тисячі парижан тікають з міста.

Як повідомлялося, уряд Франції знову ввів режим самоізоляції по всій території країни. Він почав діяти з п'ятниці, 30 жовтня.

Також, у Франції половину ліжок в реанімаціях займають інфіковані коронавірусом.