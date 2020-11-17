Франція планує вакцинацію населення від Covid-19 у січні 2021

Вакцинація може початися на початку 2021

Для цього з виробниками вакцини укладаються попередні контракти

Франція може розпочати масову вакцинацію від Covid-19 у січні 2021 року. Про це в ефірі BFMTV заявив міністр солідарності та охорони здоров'я Олів'є Веран.

За його словами, якщо вакцина буде ефективна і безпечна, а також отримає всі дозволи, вакцинація може початися на початку 2021.

«Нас не будуть стримувати питання логістики. Разом з Європейською комісією ми подбали про поступове забезпечення поставок до усіх європейських країн. Що стосується вакцини від Pfizer, ми попередньо замовили партію еквівалентну 30 мільйонам доз», – сказав Веран.

Нагадаємо, що Франція подолала пік другої хвилі пандемії коронавірусу.

Крім того, Франція готується «жити з коронавірусом» до літа 2021 року.

До слова, у Парижі пропонують скасувати Різдво через Covid-19.

Також президент Еммануель Макрон заявив, що у Франції вводиться режим самоізоляції.

Крім того, Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах.

До слова, Париж планує ввести комендантську годину через Covid-19.

Зазначимо, що у Франції тисячі парижан тікають з міста.

Як повідомлялося, уряд Франції знову ввів режим самоізоляції по всій території країни. Він почав діяти з п'ятниці, 30 жовтня.

Також, у Франції половину ліжок в реанімаціях займають інфіковані коронавірусом.