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    У світі

    Франція планує вакцинацію населення від Covid-19 у січні 2021

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    Вакцинація може початися на початку 2021 - Франція планує вакцинацію населення від Covid-19 у січні 2021
    Вакцинація може початися на початку 2021

    Для цього з виробниками вакцини укладаються попередні контракти

    Франція може розпочати масову вакцинацію від Covid-19 у січні 2021 року. Про це в ефірі BFMTV заявив міністр солідарності та охорони здоров'я Олів'є Веран.

    За його словами, якщо вакцина буде ефективна і безпечна, а також отримає всі дозволи, вакцинація може початися на початку 2021.

    «Нас не будуть стримувати питання логістики. Разом з Європейською комісією ми подбали про поступове забезпечення поставок до усіх європейських країн. Що стосується вакцини від Pfizer, ми попередньо замовили партію еквівалентну 30 мільйонам доз», – сказав Веран.

    Нагадаємо, що Франція подолала пік другої хвилі пандемії коронавірусу.

    Крім того,  Франція готується «жити з коронавірусом» до літа 2021 року.

    До слова, у Парижі пропонують скасувати Різдво через Covid-19.

    Також президент Еммануель Макрон заявив, що у Франції вводиться режим самоізоляції.

    Крім того, Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах.

    До слова, Париж планує ввести комендантську годину через Covid-19.

    Зазначимо, що у Франції тисячі парижан тікають з міста.

    Як повідомлялося, уряд Франції знову ввів режим самоізоляції по всій території країни. Він почав діяти з п'ятниці, 30 жовтня.

    Також, у Франції половину ліжок в реанімаціях займають інфіковані коронавірусом.

    Теги: міністр Франція вакцинація населення
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