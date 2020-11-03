Париж планує ввести комендантську годину через Covid-19

Поки відомо, що міру планують ввести в Парижі і в усьому регіоні Іль-де-Франс

Комендантська година має вступити в силу з 21:00 за місцевим часом

Влада Франції знову планує ввести комендантську годину в Парижі на тлі зростання захворюваності на Covid-19. Про це заявив офіційний представник уряду Франції Габріель Атталь, повідомляє телеканал BFMTV.

За його словами, комендантська година вступить в силу з 21:00 за місцевим часом. Детальніше про це повинен повідомити глава МВС Франції Жеральд Дарманен.

Поки відомо, що міру планують ввести в Парижі і в усьому регіоні Іль-де-Франс.

«Ми вживаємо заходів, спрямовані на стримування поширення коронавируса. Багато громадян їх дотримуються, і для них нестерпно бачити, що інші не дотримуються цих правил», – сказав Габріель Атталь.

Нагадаємо, що у світі коронавірусом заразилися вже майже 47, 5 млн людей.

Також, в Італії поліція жорстко затримує учасників протестів проти коронавірусного локдауну.

Крім того, Португалія заборонила поїздки всередині країни та встановила поліцейські КПП.

До слова, Португалія вводить надзвичайний стан через спалах коронавірусу.

Зазначимо, що спалах коронавірусу наразі спостерігається в багатьох країнах Європи. Зокрема й у ФРН. Канцлерка цієї країни Ангела Меркель зазначила, що Німеччина не готова до повторного локдауну, але карантин посилять.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах.

Також в Італії зафіксовано найбільшу кількість нових випадків Covid-19 від початку пандемії.

Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.