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    У Франції тисячі парижан тікають з міста

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    Напередодні оголошення локдауну парижани спустошували супермаркети і стояли у великих чергах в перукарні - У Франції тисячі парижан тікають з міста
    Напередодні оголошення локдауну парижани спустошували супермаркети і стояли у великих чергах в перукарні

    Відсьогодні в країні почав діяти загальнонаціональний карантин

    Зі столиці Франції виїжджають десятки тисяч жителів. Про це повідомляє Daily Mail.

    Зазначається, що парижани тікають від нового загальнонаціонального карантину, що набув чинності з 30 жовтня.

    Напередодні оголошення локдауну парижани спустошували супермаркети і стояли у великих чергах в перукарні.

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    У Франції тисячі парижан тікають з міста
    У Франції тисячі парижан тікають з міста
    У Франції тисячі парижан тікають з міста
    У Франції тисячі парижан тікають з міста

    За словами міністра охорони здоров'я Франції, до мільйона осіб в країні можуть захворіти на Covid-19.

    Як повідомлялося, уряд Франції знову ввів режим самоізоляції по всій території країни. Він почав діяти з п'ятниці, 30 жовтня.

    Нагадаємо, у Франції вже протягом двох тижнів у великих містах, серед яких і Париж, діє нічна комендантська година. 

    У Франції половину ліжок в реанімаціях займають інфіковані коронавірусом.

    У неділю, 25 жовтня, Франція побила новий рекорд, підтвердивши понад 52 000 позитивних випадків за 24 години.

    До слова, у світі коронавірусом заразилися вже понад 44 млн людей

    У Європейському Союзі завили, що до 2022 року лише частина населення країн ЄС зможе отримати щеплення від коронавірусу.

    Франція Париж карантин уряд населення коронавірус комендантська година
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