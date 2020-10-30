У Франції тисячі парижан тікають з міста

Напередодні оголошення локдауну парижани спустошували супермаркети і стояли у великих чергах в перукарні

Відсьогодні в країні почав діяти загальнонаціональний карантин

Зі столиці Франції виїжджають десятки тисяч жителів. Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що парижани тікають від нового загальнонаціонального карантину, що набув чинності з 30 жовтня.

Напередодні оголошення локдауну парижани спустошували супермаркети і стояли у великих чергах в перукарні.

За словами міністра охорони здоров'я Франції, до мільйона осіб в країні можуть захворіти на Covid-19.

Як повідомлялося, уряд Франції знову ввів режим самоізоляції по всій території країни. Він почав діяти з п'ятниці, 30 жовтня.

Нагадаємо, у Франції вже протягом двох тижнів у великих містах, серед яких і Париж, діє нічна комендантська година.

У Франції половину ліжок в реанімаціях займають інфіковані коронавірусом.

У неділю, 25 жовтня, Франція побила новий рекорд, підтвердивши понад 52 000 позитивних випадків за 24 години.

До слова, у світі коронавірусом заразилися вже понад 44 млн людей

У Європейському Союзі завили, що до 2022 року лише частина населення країн ЄС зможе отримати щеплення від коронавірусу.