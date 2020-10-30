У Франції тисячі парижан тікають з міста
Відсьогодні в країні почав діяти загальнонаціональний карантин
Зі столиці Франції виїжджають десятки тисяч жителів. Про це повідомляє Daily Mail.
Зазначається, що парижани тікають від нового загальнонаціонального карантину, що набув чинності з 30 жовтня.
Напередодні оголошення локдауну парижани спустошували супермаркети і стояли у великих чергах в перукарні.
За словами міністра охорони здоров'я Франції, до мільйона осіб в країні можуть захворіти на Covid-19.
Як повідомлялося, уряд Франції знову ввів режим самоізоляції по всій території країни. Він почав діяти з п'ятниці, 30 жовтня.
Нагадаємо, у Франції вже протягом двох тижнів у великих містах, серед яких і Париж, діє нічна комендантська година.
У Франції половину ліжок в реанімаціях займають інфіковані коронавірусом.
У неділю, 25 жовтня, Франція побила новий рекорд, підтвердивши понад 52 000 позитивних випадків за 24 години.
До слова, у світі коронавірусом заразилися вже понад 44 млн людей
У Європейському Союзі завили, що до 2022 року лише частина населення країн ЄС зможе отримати щеплення від коронавірусу.