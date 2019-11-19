Франція запропонувала змінити правила для вступу до ЄС
Пропозиція Франції є результатом консультацій з Німеччиною, Нідерландами і Данією
Франція пропонує ввести нові правила для вступу в Європейський союз. Про це повідомляє New Europe.
Зазначається, що країни будуть приєднуватися до ЄС шляхом поступової асоціації, згідно з новими правилами.
«Здійснення реформ передбачається покроковим процесом з семи стадій, протягом якого країна-кандидат буде отримувати доступ до улюблених програм і фондів ЄС, перш ніж дійти до повноцінного членства на фінальній стадії», - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що пропозиція Франції називають результатом консультацій з Німеччиною, Нідерландами і Данією.
На даний момент початком для розширення є відкриття переговорів про вступ з країнами-кандидатами, які охоплюють 35 окремих галузей європейського права. Після того, як кандидати погоджуються провести необхідні реформи, їх приймають як повноправних членів.