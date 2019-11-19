Франція запропонувала змінити правила для вступу до ЄС



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Еммануель Макрон - Анґелі МеркельФранція потребує підтримки з боку Німеччини для того, щоб здійснити амбітний план реформування Європейського Союзу

Пропозиція Франції є результатом консультацій з Німеччиною, Нідерландами і Данією

Франція пропонує ввести нові правила для вступу в Європейський союз. Про це повідомляє New Europe.

Зазначається, що країни будуть приєднуватися до ЄС шляхом поступової асоціації, згідно з новими правилами.

«Здійснення реформ передбачається покроковим процесом з семи стадій, протягом якого країна-кандидат буде отримувати доступ до улюблених програм і фондів ЄС, перш ніж дійти до повноцінного членства на фінальній стадії», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що пропозиція Франції називають результатом консультацій з Німеччиною, Нідерландами і Данією.

На даний момент початком для розширення є відкриття переговорів про вступ з країнами-кандидатами, які охоплюють 35 окремих галузей європейського права. Після того, як кандидати погоджуються провести необхідні реформи, їх приймають як повноправних членів.

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