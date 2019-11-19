Євросоюз не визнав вибори в Білорусі демократичними



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Явка на парламентських виборах у Білорусі становила близько 77%

Згідно з попередніми результатами парламентських виборів у Білорусі, до нижньої палати парламенту не пройшов жоден опозиціонер

Європейський Союз розцінює дострокові парламентські вибори в Білорусі як невикористану можливість провести голосування згідно з міжнародними стандартами.

Таку оцінку оприлюднила представниця Європейської служби зовнішніх дій Майя Косіянчич, інформує Радіо Свобода.

Європейський Союз закликав білоруську владу негайно відновити розробку виборчої реформи, щоб вибори президента Білорусі в 2020 році відбулися за новими правилами.

18 листопада експерти ОБСЄ та ПАРЄ визнали вибори в Білорусі такими, що не відповідають міжнародним стандартам.

Згідно з попередніми результатами парламентських виборів у Білорусі, до нижньої палати парламенту не пройшов жоден опозиційний кандидат.

Нагадаємо, у Білорусі у неділю, 17 листопада, пройшли вибори до Палати представників Національних зборів - нижньої палати парламенту країни.

Протягом дня спостерігачі від опозиції зафіксували 668 порушень, зазначили у кампанії моніторингу за перебігом голосування «Право вибору».

Понад 40% порушень становить невідповідність кількості тих, хто проголосував, у протоколі комісії та за даними спостерігача.

У 30% випадків головою дільничної комісії не було забезпечено належного зберігання скриньки дострокового голосування.

До слова, президент Білорусі Олександр Лукашенко після голосування на парламентських виборах заявив журналістам, що має намір балотуватися на пост президента країни у 2020 і 2025 роках.

Палата представників Національних зборів Білорусі у складі 110 депутатів обирається на чотири роки.