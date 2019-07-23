Францію накриє 40-градусна спека



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Найспекотнішим днем, як прогнозують французькі синоптики, стане четвер, 25 липня

Цього тижня до Франції повертається спека, стовпчик термометра перевищить 40-градусну позначку в багатьох регіонах країни.

Про це повідомляє Міжнародне французьке радіо (RFI).

За прогнозом синоптиків, у вівторок, 23 липня, температура повітря прогріється до 40-41 градуса, а в деяких місцях - до 43-х.

Найспекотнішим днем стане четвер. Синоптики очікують, що буде побито багато температурних рекордів. У Парижі, наприклад, температура підніметься до 42 градусів.

Через спеку в 59 французьких департаментах оголошено оранжевий рівень тривоги, а в 73 департаментах влада обмежила використання води. В Атлантичній Луарі через посуху заборонено, наприклад, поливати город, мити автомобіль або наповнювати басейн. Обмеження поширюються також на промисловість і сільське господарство.

У Нанті використання води скоротили на 40%, економлячи на поливі парків і митті вулиць. Париж активізував свою програму на випадок спеки. У місті працюватимуть публічні приміщення з кондиціонером, спеціальні фонтани і розпилювачі води.

Очікується, що спеку буде супроводжувати озонове забруднення. В регіоні Овернь-Рона-Альпи вже в понеділок зареєстрували велику концентрацію озону в повітрі. У найближчі дні ситуація може погіршитися. У Парижі і Ліоні введуть заборону на виїзд частини автомобілів. У столиці Франції введуть спеціальний єдиний квиток на громадський транспорт за 3,80 євро на добу.

Нагадаємо, Національна метеорологічна служба США повідомила про те, що від спеки, яка охопила велику частину країни, померли принаймні шестеро людей.

Джерело: Укрінформ