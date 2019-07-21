У США від спеки померли шість людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Національна метеорологічна служба попереджає, що «небезпечна хвиля тепла» у поєднанні з високою вологістю цих вихідних може швидко викликати тепловий удар, якщо не вжиті заходи безпеки

Національна метеорологічна служба США повідомляє про те, що від спеки, яка охопила велику частину країни, померли принаймні шестеро людей. Про це повідомляє «Голос Америки».

Смертельні випадки, як повідомляють ЗМІ, зареєстровані у трьох штатах – Меріленді, Арізоні та Арканзасі. Температура на Східному Узбережжі протягом вихідних вдень перетинає позначку 40 градусів.

По всій країні протягом цих днів були скасовані фестивалі, концерти та спортивні заходи. Міські чиновники дозволяють громадським басейнам залишатися відкритими довше. Муніципальна влада видає рекомендації, як найкраще боротися зі спекою.

Національна метеорологічна служба попереджає, що «небезпечна хвиля тепла» у поєднанні з високою вологістю цих вихідних може швидко викликати тепловий удар, якщо не вжиті заходи безпеки.

Агентство радить людям перевіряти родичів і друзів, особливо людей похилого віку.

Протягом трьох днів у липні 1995 року понад 700 людей померли в Чикаго, коли температура зросла вище 36 градусів. Багато хто з тих, хто помер, були бідними або літніми особами без доступу до кондиціонерів.