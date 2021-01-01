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    Коронавірус у світі: захворювання виявили майже у 84 млн людей

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    Від початку пандемії від коронавірусу одужали понад 59 3 млн осіб - Коронавірус у світі: захворювання виявили майже у 84 млн людей
    Від початку пандемії від коронавірусу одужали понад 59 3 млн осіб

    Кількість смертей від Covid-19 зросла до 1,8 млн осіб

    У світі станом на 1 січня коронавірус зафіксували у понад 83,8 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometer.

    Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,8 млн осіб, а одужали понад 59,3 млн людей.

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    Найбільша кількість хворих на Covid-19 – у США (20 445 654). Кількість померлих – 354 215, одужали – 12 125 806 осіб. На другому місці Індія – 10 286 709 інфікованих (149 018 осіб померли й 9 883 461 одужали). На третьому місці Бразилія із 7 675 973 хворими (194 976 смертей від C Covid-19 та 6 747 065 одужали).

    В Україні за добу 30 грудня зафіксовано 9699 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Це на 1713 більше, ніж було виявлено за попередню добу, 29 грудня. Зокрема, захворіли 341 дитина та 439 медпрацівників. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1055047 осіб; одужало – 709993 особи; летальних випадків – 18533; проведено ПЛР-тестувань – 5585615.

    Теги: хвороби вірус коронавірус
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