Коронавірус у світі: захворювання виявили майже у 84 млн людей

Від початку пандемії від коронавірусу одужали понад 59 3 млн осіб

Кількість смертей від Covid-19 зросла до 1,8 млн осіб

У світі станом на 1 січня коронавірус зафіксували у понад 83,8 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometer.

Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,8 млн осіб, а одужали понад 59,3 млн людей.

Найбільша кількість хворих на Covid-19 – у США (20 445 654). Кількість померлих – 354 215, одужали – 12 125 806 осіб. На другому місці Індія – 10 286 709 інфікованих (149 018 осіб померли й 9 883 461 одужали). На третьому місці Бразилія із 7 675 973 хворими (194 976 смертей від C Covid-19 та 6 747 065 одужали).

В Україні за добу 30 грудня зафіксовано 9699 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Це на 1713 більше, ніж було виявлено за попередню добу, 29 грудня. Зокрема, захворіли 341 дитина та 439 медпрацівників. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1055047 осіб; одужало – 709993 особи; летальних випадків – 18533; проведено ПЛР-тестувань – 5585615.