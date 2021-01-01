В українській армії коронавірус за добу виявили у понад 160 військовослужбовців

Всього за час пандемії одужало – 12360 осіб

У Збройних силах України станом на 1 січня на коронавірус хворіє – 1766 осіб. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

Всього за час пандемії одужало – 12360 осіб, летальних випадків – 38.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 200 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 23 особи.

«За минулу добу зареєстровано 163 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 26 осіб», ─ йдеться у повідомленні.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 137 осіб.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу 31 грудня зафіксовано 9 432 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.Також за минулу добу: летальних випадків – 147, одужало – 10 016 осіб. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1064 479 осіб; одужало – 720 009 особи; летальних випадків – 18 680.