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    В українській армії коронавірус за добу виявили у понад 160 військовослужбовців

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    У ЗСУ зареєстровано 38 летальних випадків - В українській армії коронавірус за добу виявили у понад 160 військовослужбовців
    У ЗСУ зареєстровано 38 летальних випадків

    Всього за час пандемії одужало – 12360 осіб

    У Збройних силах України станом на 1 січня на коронавірус хворіє – 1766 осіб. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

    Всього за час пандемії одужало – 12360 осіб, летальних випадків – 38.

    На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 200 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 23 особи.

    «За минулу добу зареєстровано 163 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 26 осіб», ─ йдеться у повідомленні.

    Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 137 осіб.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу 31 грудня зафіксовано 9 432  нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.Також за минулу добу: летальних випадків – 147, одужало – 10 016 осіб. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1064 479 осіб; одужало – 720 009 особи; летальних випадків – 18 680.

    Теги: ЗСУ військові Facebook хвороби коронавірус
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