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    Французькі військові заперечують удар по російському Іл-20 у Сирії

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    <span>Літак Іл-20 повертався на російську військову базу на північно-західному узбережжі Сирії та зник&nbsp;</span> - Французькі військові заперечують удар по російському Іл-20 у Сирії
    Літак Іл-20 повертався на російську військову базу на північно-західному узбережжі Сирії та зник 

    Французька армія не має відношення до цієї атаки, - заявив представник Міністерства оборони Франції

    Французька армія заперечує будь-яку причетність до удару по російському літаку-розвіднику Іл-20 у Сирії.

    Про це пише France24.

    «Французька армія не має відношення до цієї атаки», - заявив представник Міністерства оборони Франції.

    За словами російських військових, «відмітка Іл-20 на радарах управління авіацією зникла в ході атаки чотирьох ізраїльських літаків F-16 по сирійських об'єктах в провінції Латакія».

    «Водночас російськими радіолокаційними засобами контролю повітряного простору були зафіксовані пуски ракет з французького фрегата Auvergne, який перебував у цьому районі», - заявили в Міноборони.

    CNN повідомляє, що сирійські військові випадково збили Іл-20 з 14 військовими на борту.

    Представник Пентагону заявив, що Сполучені Штати не були залучені до інциденту та відмовився надавати додаткову інформацію. «Ракети не були випущені американськими військовими, і в цей час у нас немає нічого більше», - сказав він.

    Росіяни проводять пошукову операцію, доля екіпажу і військових, які перебували на борту, наразі невідома.

     

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