ЗМІ: сирійська протиповітряна оборона збила російський літак з 14 військовими



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Літак Іл-20

Міноборони РФ підтвердило зникнення російського літака-розвідника

Російський літак-розвідник Іл-20 з 14 військовослужбовцями пропав над Середземним морем під час авіаударів по Сирії.

Про це «Интерфаксу» повідомили у вівторок в міноборони РФ.

«17 вересня близько 23:00 при поверненні на авіабазу Хмеймім над акваторією Середземного моря в 35 кілометрах від узбережжя Сирії зник зв'язок з екіпажем російського літака Іл-20. На борту перебували 14 військовослужбовців. Їх доля невідома», - повідомили в міноборони РФ.

За словами російських військових, «відмітка Іл-20 на радарах управління авіацією зникла в ході атаки чотирьох ізраїльських літаків F-16 по сирійським об'єктах в провінції Латакія».

Командуванням російської авіабази Хмеймім організована пошуково-рятувальна операція, додали у міноборони РФ.

Натомість джерело в уряді США повідомило CNN, що російський Іл-20 з 14 військовослужбовцями на борту був збитий сирійською протиповітряною артилерією при спробі відбити ракетний обстріл з боку Ізраїлю.

Інше джерело підтвердило телеканалу, що Ізраїль атакував територію Сирії ракетними ударами.

США дізналися про цей інцидент, оскільки сирійські сили передали повідомлення про надзвичайну подію на міжнародній частоті. Потім американська сторона отримала пряме повідомлення від іншої країни про тип літака і обставин інциденту. Чиновник не став називати цю країну, але цілком імовірно, що Росія - єдина країна, яка точно знає, який тип літака був збитий, зазначає CNN.

Напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що домовився зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом про створення в сирійській провінції Ідліб демілітаризованої зони.

Як відомо, сирійські урядові війська та російські союзники в суботу, 8 вересня, завдали найпотужніших за останній місяць авіаударів по провінції Ідліб, яку контролюють сирійські повстанці.

Також повідомлялося, що Росія та Іран відхилили пропозицію Анкари щодо перемир’я в сирійському Ідлібі.