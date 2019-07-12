Фрегати НАТО разом з «Гетьманом Сагайдачним» влаштували «морський бій» у Чорному морі



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«Сі Бриз-2019» показали впевнені навички застосування зброї та технічних засобів Фото: mil.gov.ua

«Гетьман Сагайдачний» здійснив бойові вправи із 100-міліметрової артилерійської установки АК-100 та показав відмінні результати

У північно-західній частині Чорного моря команди бойових кораблів - учасників українсько-американських навчань Sea Breeze-2019 відпрацювали елементи ведення морського бою із застосуванням артилерії, показавши вміння застосувати зброю і техзасоби.

Про це повідомляє пресслужба ЗСУ.

«У морському полігоні бойової підготовки загін кораблів у складі есмінців «Карні» Військово-морських сил США та «Дункан» Королівського флоту Великої Британії, фрегатів «Гетьман Сагайдачний» українських ВМС й «Торонто» ВМС Канади, а також групи катерів морської охорони Держприкордонслужби України провів навчання з організації ведення бою одиночним кораблем, а також виконав головними калібрами стрільби з далекої та середньої дистанцій по надувній мішені Tomato Killer», - зазначили у пресслужбі.

Зокрема, флагман українського флоту фрегат «Гетьман Сагайдачний» здійснив бойові вправи із 100-міліметрової артилерійської установки АК-100 та показав відмінні результати. На переході морем екіпаж корабля також відпрацював застосування протичовнових гідроакустичних засобів для виявлення й супроводження підводних цілей, здійснив перевірку точності визначення координат цілей та елементів їх руху у взаємодії з авіацією ВМС.

У складі багатонаціонального з’єднання команда «Гетьмана Сагайдачного» здійснила плавання в ордерах, провела навчання з протиповітряної оборони, тактичного маневрування і зв’язку.

З 1 по 12 липня в Україні проходять навчання Sea Breeze–2019, в них беруть участь команди 27 військових кораблів держав-членів НАТО та партнерів Альянсу.