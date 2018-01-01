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    «Фронтовики» ініціюють постанову про невизнання російських виборів у Криму

    «Народний фронт» також зареєстрував проект звернення Верховної Ради до міжнародного співтовариства
    Фракція «Народний фронт» зареєструвала проект постанови про звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства у зв'язку із незаконною підготовкою виборів президента Російської Федерації на тимчасово окупованій частині території України - в АР Крим та Севастополі. Про це повідомив керівник фракції Максим Бурбак під час
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    У березні в Росії відбудуться вибори президента
    У березні в Росії відбудуться вибори президента

    «Народний фронт» також зареєстрував проект звернення Верховної Ради до міжнародного співтовариства

    Фракція «Народний фронт» зареєструвала проект постанови про звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства у зв'язку із незаконною підготовкою виборів президента Російської Федерації на тимчасово окупованій частині території України - в АР Крим та Севастополі. Про це повідомив керівник фракції Максим Бурбак під час погоджувальної ради.

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    «Ми повинні звернутися до всього світу з вимогою запобігти так званим виборам президента Росії на українській території - у Криму. Процес підготовки виборів і утвердження окупаційного режиму у Криму і на Донбасі супроводжується систематичним і масштабним порушенням прав місцевого цивільного населення. Ці міжнародні злочини кремлівської верхівки треба зупинити», - наголосив Бурбак.

    Він нагадав, що подібну постанову за ініціативи «Народного фронту» парламент прийняв після виборів до Держдуми РФ, де визнав такі вибори на території Криму недійсними.

    «У березні в Росії відбудуться так звані вибори президента. Кремль планує організувати голосування в окупованому Криму. Так само, як і під час виборів у Держдуму. Нагадаю, що за ініціативи лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка Верховна Рада ухвалила тоді постанову про невизнання виборів до Держдуми з відповідними правовими наслідками», - підкреслив Бурбак.

    «Сьогодні «Народний фронт» також зареєстрував проект звернення Верховної Ради до міжнародного співтовариства (№7546)», - зазначив керівник фракції і закликав народних депутатів підтримати постанову.

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