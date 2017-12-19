«Фронтовики» наполягають на негайному прийнятті закону про реінтеграцію Донбасу

Закон про реінтеграцію Донбасу створить правові передумови для формування консолідованої претензії України до агресора, вважає «Народний фронт»

Фракція «Народний фронт» наполягає на тому, аби перший пленарний тиждень 2018 року почати саме з прийняття законопроекту про реінтеграцію Донбасу. Про це під час погоджувальної ради заявив керівник фракції Максим Бурбак. «Ми неодноразово публічно заявляли вимогу починати рік з остаточного ухвалення законопроекту №7163.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак

Закон про реінтеграцію Донбасу створить правові передумови для формування консолідованої претензії України до агресора, вважає «Народний фронт»

Фракція «Народний фронт» наполягає на тому, аби перший пленарний тиждень 2018 року почати саме з прийняття законопроекту про реінтеграцію Донбасу. Про це під час погоджувальної ради заявив керівник фракції Максим Бурбак.

«Ми неодноразово публічно заявляли вимогу починати рік з остаточного ухвалення законопроекту №7163. Законопроекту, який нарешті законодавчо закріпить факт збройної агресії Росії на Донбасі, визначить факт тимчасової окупації не лише Криму, а й Донбасу, що зумовить відповідні правові наслідки та адекватну міжнародно-правову відповідальність для держави-агресора», - наголосив Бурбак.

«Цей закон створить правові передумови для формування консолідованої претензії України до агресора. Росія і її керівництво понесуть належну політичну, кримінальну і матеріальну відповідальність за міжнародні кримінальні злочини, вчинені проти України та українських громадян», - підкреслив керівник фракції.

Він також нагадав про рішення Стокгольмського арбітражного суду. «Хочу нагадати, що деякі політики скептично ставились до рішення щодо позову «Нафтогазу» до «Газпрому» в Стокгольмському суді, яке прийняв уряд Арсенія Яценюка в 2014 році, щоб нарешті позбутись газового зашморгу Росії. І як усі раділи, коли Україні вдалось відсудити 56 мільярдів доларів», - сказав Бурбак.

«Тож «Народний фронт» наполягає почати 2018 рік з ухвалення законопроекту №7163 і опрацювання нових можливостей для міжнародної підтримки України. Хочу, аби ми всі постійно пам‘ятали одну і беззаперечну істину: доки не буде перемоги і гарантій безпеки України, годі говорити про будь-що інше», - наголосив керівник фракції.