Фронтовий кореспондент: росіяни почали щодня гатити по житлових будинках в тилу

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Фото: Володимир Михайлов Місцева жителька на Донбасі

Окупанти обстрілюють населенні пункти, які бачили війну «лише по телевізору»

Російсько-терористичні війська на Донбасі розпочали обстрілювати житлові будинки, які розміщуються в тилу території, що контролюється українською владою. Про це повідомив кореспондент телеканалу ICTV Володимир Михайлов.

За його словами, тільки за останній тиждень від обстрілів постраждали сім таких населених пунктів. Зокрема, сім мін розірвались в подвір'ях Новгородського, з ПТУРа окупаційні війська вгатили в городи Миколаївки, міна прилетіла у Неліповку, снаряд розірвався в подвір'ї світлодарської школи, коли на навчанні були 380 школярів, без житла залишились чотири родини у Миколаївці-2, розтрощені хати Курдюмовки.

Михайлов відзначає, що ці інциденти не призвели до жертв і не потрапляли у зведення Операції об'єднаних сил. Проте проти ночі 18 травня прямим влучанням артилерійський снаряд вбив двох людей у Троїцькому.

«Ця родина два тижні тому вже переживала обстріл їхнього будинку. Найбільше переживали за молодшого 13-річного сина Діму. Старший брат Андрій накривав підлітка собою, коли лежали під час обстрілу під ліжком. Тоді всім вдалося вижити, вбило лише корову, розтрощило дах. Після того сім'я оговталася, підремонтували хату... Їм було чим і ким пишатися! «Це була найкраща родина в Троїцькому», - кажуть зі сльозами на очах селяни. Діма наприклад був чемпіоном з боротьби. Притрушені пилом нагороди досі стоять в розтрощеній хаті. Попри війну, в родині були плани на майбутнє, а молодший син за кілька годин до своєї смерті встиг підстригтися... Цього тижня росіяни повторили атаку на село. Коли снаряд пробив дах їхнього будинку та залетів всередину, в одній кімнаті перебували Діма, його 37-річна мама і 39-річний батько. Меншого сина та батька вбило на місці... Старшого Андрія врятувало те, що він був за стінкою. Закривавлений хлопець зміг вибратися з-під уламків і добігти до сусідів по допомогу... Далі сльози та крики селян, боротьба за життя пораненої мами», - написав журналіст у Facebook.

«За чотири роки (війни – ред.) я не пам'ятаю, щоби росіяни щодня гатили саме в будинки, де живуть місцеві і все більше в тилові села, де війну бачили лише по телевізору», - відзначає Михайлов.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 19 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною та контрольованою. На всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії. Російсько-окупаційні війська 58 разів порушували режим припинення вогню, з них 22 рази застосовували 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети. Упродовж ночі поточної доби, 20 травня, противник п'ять разів застосував важке озброєння, в тому числі реактивні системи БМ-21 по захисникам Авдіївки в районі Донецької фільтрувальної станції.