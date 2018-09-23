ФСБ «супроводжує» два кораблі ВМС України біля берегів Криму – росЗМІ



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Фото: ФСБ Росії

Українські кораблі рухаються в бік Керченської протоки

Два кораблі Військово-морських сил України увійшли у «виняткову економічну зону Росії» в районі Криму, у зв'язку з чим їх «супроводжують кораблі берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ».

Про це повідомили в прикордонному управлінні ФСБ Росії по Криму, пише «Тасс»».

«Кораблі рухаються в районі південного узбережжя Криму в Чорному морі, в бік Керченської протоки, за межами 12-мильної зони від берега, яка належить до територіальних вод Росії. Кордон не порушено. Проте за межами цієї зони розташовується виняткова економічна зона, яка може сягати до 200 миль від берега», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв «Главком», раніше Павло Клімкін заявляв про те, що ситуація в Азовському морі стане ключовим питанням на Генасамблеї ООН.

Статистика свідчить, що з квітня 2018 року Росією в Азовському морі було затримано 120 суден під прапорами країн членів ЄС.