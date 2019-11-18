  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Звільнений з полону РФ український моряк одружився на Одещині

    • Розсилка
    Молодята Інна та Володимир&nbsp;Варімези - Звільнений з полону РФ український моряк одружився на Одещині
    Молодята Інна та Володимир Варімези
    Фото: «Бессарабія»

    Весь час у російському СІЗО моряка Володимира Вареміза підтримувала кохана дівчина Інна, якій він зробив пропозицію після повернення додому

    Український моряк Володимир Варімез, який у вересні був звільнений з російського полону внаслідок обміну, одружився у місті Болграді Одеської області.

    Про це повідомляє видання «Бессарабія».

    Старший матрос Володимир Варімез на момент захоплення українських кораблів Росією в Керченській протоці був зв'язківцем буксира «Яни Капу».

    Він родом з Одеської області, закінчив Ізмаїльське вище профучилище Київської держакадемії водного транспорту. Вважався одним з найкращих радіотелеграфістів в українському флоті і був запрошений для участі в переході кораблів з Одеси до Маріуполя.

    74

    На засіданнях підконтрольного РФ «суду» у Криму Варімез зажадав перекладача на українську мову, у чому йому відмовили. Згодом адвокат моряка Анрі Цискарішвілі відзначав його почуття гумору і витримку.

    Весь час у російському СІЗО моряка підтримувала кохана дівчина Інна, якій він зробив пропозицію руки і серця після повернення додому.

    До слова, передача Україні буксиру «Яни Капу» і малих броньованих артилерійських катерів «Нікополь» і «Бердянськ» очікується сьогодні, 18 листопада.

    Одещина весілля українські моряки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ