Звільнений з полону РФ український моряк одружився на Одещині



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Молодята Інна та Володимир Варімези Фото: «Бессарабія»

Весь час у російському СІЗО моряка Володимира Вареміза підтримувала кохана дівчина Інна, якій він зробив пропозицію після повернення додому

Український моряк Володимир Варімез, який у вересні був звільнений з російського полону внаслідок обміну, одружився у місті Болграді Одеської області.

Про це повідомляє видання «Бессарабія».

Старший матрос Володимир Варімез на момент захоплення українських кораблів Росією в Керченській протоці був зв'язківцем буксира «Яни Капу».

Він родом з Одеської області, закінчив Ізмаїльське вище профучилище Київської держакадемії водного транспорту. Вважався одним з найкращих радіотелеграфістів в українському флоті і був запрошений для участі в переході кораблів з Одеси до Маріуполя.

На засіданнях підконтрольного РФ «суду» у Криму Варімез зажадав перекладача на українську мову, у чому йому відмовили. Згодом адвокат моряка Анрі Цискарішвілі відзначав його почуття гумору і витримку.

Весь час у російському СІЗО моряка підтримувала кохана дівчина Інна, якій він зробив пропозицію руки і серця після повернення додому.

До слова, передача Україні буксиру «Яни Капу» і малих броньованих артилерійських катерів «Нікополь» і «Бердянськ» очікується сьогодні, 18 листопада.