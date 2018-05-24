ФСБ звинуватила бердянських рибалок у браконьєрстві

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Українських рибалок захопили російські прикордонники

Стосовно громадян України країна-агресор порушила кримінальні справи, які передбачають позбавлення волі на термін до п'яти років

Прикордонне управління ФСБ Росії у Краснодарському краї порушило кримінальні справи стосовно двох українських рибалок, затриманих російськими прикордонниками в акваторії Азовського моря в травні. Про це повідомляє РИА Новости в четвер, 24 травня.

Зазначається, що українців затримали, коли вони на моторному човні підійшли до місця, де вони нібито раніше встановили незаконні знаряддя лову - ставні сітки.

«У ході перевірочних заходів співробітниками крайового прикордонного управління з браконьєрських сіток були вилучені дві особини червонокнижного осетра російського і понад 30 особин камбали-калкан в неживому стані. Рибалок доставили в порт міста Єйська для встановлення особи, а на судно було накладено арешт. Стосовно громадян України порушено кримінальні справи, які передбачають, зокрема, позбавлення волі на термін до п'яти років», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 10 травня двоє рибалок вийшли в Азовське море на катері Амур з території бази відпочинку Іскра, розташованої на Бердянській косі, проте через добу додому не повернулися. Пізніше стало відомо, що рибалки затримані прикордонниками РФ і перебувають в місті Єйськ Краснодарського краю.