В Україні через місяць буде новий тариф на газ: до чого готуватися споживачам

З 1 квітня 2021 року Кабмін не контролюватиме ціни на газ для населення

Дія фіксованого тарифу на газ по 6,99 гривні закінчується в березні. З 1 квітня ціни на блакитне паливо знову формуватиме ринок. Однак влада придумала, як пом'якшити громадянам щомісячні стреси від нових цін на газ. Уже в квітні українцям хочуть представити річний тариф на газ, який буде незмінним протягом року.

Таку стратегію формування цін на газ виробили в Кабміні, повідомляє видання epravda, посилаючись на своє джерело в уряді.

Річний тариф на газ передбачає для споживачів можливість вибору

Споживачі зможуть, як і раніше, не переходити на річний тариф, а продовжувати користуватися місячними тарифами. До 25 числа компанія, яка постачає газ, буде зобов'язана повідомити своїм споживачам, якою буде ціна на наступний місяць. Влітку користуватися місячним тарифом бути дуже вигідно, тому що літні ціни на ринку завжди невисокі. Але ось з настанням опалювального сезону, від цін в платіжках волосся знову будуть стояти дибки.

Тому все-таки варто подумати про перехід на річний тариф на газ. Це фіксована ціна, яка буде діяти протягом року.

Якщо споживач вибере річний тариф на газ, то для нього за умовчанням ця ціна буде переходити з місяця в місяць.

Дуже важливий момент: з річного тарифу на газ можна буде переходити на місячний і потім повертатися назад. Це дуже важливо, особливо для літніх місяців, коли газ буде недорогим.

Як це буде працювати

Припустимо, в квітні ви уклали договір про постачання газу за річним тарифом на газ. І припустимо, ця річна ціна буде по 7,5 гривні за кубометр. Однак до травня-червня ціни на ринку впали до 5 гривень, і вас, як будь-якого нормального людини, стала трохи «тиснути жаба». В такому випадку ви можете на літо перейти на місячні тарифи, не забувши, звичайно, попередити про це свого постачальника.

Потім восени, коли ціни на газ неминуче почнуть рости, ви можете спокійно повернутися на свій тариф 7,5, зафіксований ще в квітні. І тоді вже, якщо ціни навіть зметнуться вище 10 гривень, це не стане для вас приводом пити корвалол.