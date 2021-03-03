«Полтавагаз збут» не постачатиме газ жителям Полтавщини. Що робити споживачам

Жителі Полтавщини мають обрати постачальника газу та укласти з ним договір

Підприємство «Полтавагаз збут» у кінці лютого припинило отримувати газ від свого постачальника. Закупити паливо в іншого не можуть через нестачу грошей, тому своїм клієнтам газ у березні не постачатимуть. А це 349 тисяч споживачів на Полтавщині, йдеться на офіційному сайті.

Газ для постачання користувачам у березні «Полтавагаз збут» не отримав тому, що 26 лютого продавець відмовився виконувати умови контракту. У «Нафтогазі» ж повідомляють, що не постачають компанії газ через невиконання вимог Кодексу газотранспортної системи.

Нині для споживачів газопостачання не припинили. До будинків паливо надходить від компанії «Нафтогаз України» за ціною 6 гривень 99 копійок за кубометр. Це зробили тимчасово для уникнення перебоїв із газопостачанням. А в платіжках за березень будуть інші реквізити для оплати.

Проте, аби газ надходив до будинків, жителі Полтавщини мають обрати постачальника та укласти з ним договір. Нині в Україні паливо для побутових споживачів доставляє понад 50 компаній.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ввела штрафні санкції на «Лубнигаз». Причиною стали чисельні звернення громадян міста Лубни у зв'язку із припиненням розподілу природного газу АТ «Лубнигаз» та здійснення неправомірного визначення річної замовленої потужності.

Нагадаємо, «Нафтогаз України» встановила березневу ціну на газ у розмірі 6,86 грн за кубометр без із ПДВ та без вартості розподілу. Для клієнтів компанії, які торік оформили тарифний план «Річний», вартість газу не зміниться і складе 4,73 грн, 5,24 грн або 6,45 грн відповідно до умов договорів.

Одинадцять газопостачальних компаній пропонують побутовим споживачам газ на березень за нижчою від встановленої урядом граничної ціни, яка складає 6,99 грн за кубометр.

В Україні після опалювального сезону, з 1 квітня 2021-го, Кабінет міністрів більше не буде контролювати тарифи на газ. Всіх українців переведуть на річні договори, а вартість тепла і гарячої води дозволять підвищити.

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