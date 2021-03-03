  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Полтавагаз збут» не постачатиме газ жителям Полтавщини. Що робити споживачам

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Нині для споживачів газопостачання не припинили - «Полтавагаз збут» не постачатиме газ жителям Полтавщини. Що робити споживачам
    Нині для споживачів газопостачання не припинили
    Фото з відкритих джерел

    Жителі Полтавщини мають обрати постачальника газу та укласти з ним договір

    Підприємство «Полтавагаз збут» у кінці лютого припинило отримувати газ від свого постачальника. Закупити паливо в іншого не можуть через нестачу грошей, тому своїм клієнтам газ у березні не постачатимуть. А це 349 тисяч споживачів на Полтавщині, йдеться на офіційному сайті.

    Газ для постачання користувачам у березні «Полтавагаз збут» не отримав тому, що 26 лютого продавець відмовився виконувати умови контракту. У «Нафтогазі» ж повідомляють, що не постачають компанії газ через невиконання вимог Кодексу газотранспортної системи.

    Нині для споживачів газопостачання не припинили. До будинків паливо надходить від компанії «Нафтогаз України» за ціною 6 гривень 99 копійок за кубометр. Це зробили тимчасово для уникнення перебоїв із газопостачанням. А в платіжках за березень будуть інші реквізити для оплати.

    Проте, аби газ надходив до будинків, жителі Полтавщини мають обрати постачальника та укласти з ним договір. Нині в Україні паливо для побутових споживачів доставляє понад 50 компаній.

    Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ввела штрафні санкції на «Лубнигаз». Причиною стали чисельні звернення громадян міста Лубни у зв'язку із припиненням розподілу природного газу АТ «Лубнигаз» та здійснення неправомірного визначення річної замовленої потужності.

    Нагадаємо, «Нафтогаз України» встановила березневу ціну на газ у розмірі 6,86 грн за кубометр без із ПДВ та без вартості розподілу. Для клієнтів компанії, які торік оформили тарифний план «Річний», вартість газу не зміниться і складе 4,73 грн, 5,24 грн або 6,45 грн відповідно до умов договорів.

    Одинадцять газопостачальних компаній пропонують побутовим споживачам газ на березень за нижчою від встановленої урядом граничної ціни, яка складає 6,99 грн за кубометр.

    В Україні після опалювального сезону, з 1 квітня 2021-го, Кабінет міністрів більше не буде контролювати тарифи на газ. Всіх українців переведуть на річні договори, а вартість тепла і гарячої води дозволять підвищити.

    Читайте також:
    Ціна на газ у березні: які компанії пропонують дешевше від 6,99 грн
    Пенсії, тарифи та субсидії: яким буде життя українців з 1 березня
    Теги: Кабмін Полтава газ тарифи Нафтогаз України ринок уряд населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies