«Газову справу» депутата Онищенка суд розгляне у січні 2018 року

Засідання перенесли на 14-ту годину 16 січня 2018 року

Солом'янський райсуд Києва переніс засідання щодо розгляду клопотання НАБУ про проведення заочного розслідування щодо депутата-втікача Олександра Онищенка на 16 січня. Про це повідомили у Солом'янському суді, передає агентство УНН. «У зв’язку з тим, що ніхто не з’явився, фіксація



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Олександр Онищенко

Засідання перенесли на 14-ту годину 16 січня 2018 року

Солом'янський райсуд Києва переніс засідання щодо розгляду клопотання НАБУ про проведення заочного розслідування щодо депутата-втікача Олександра Онищенка на 16 січня.

Про це повідомили у Солом'янському суді, передає агентство УНН.

«У зв’язку з тим, що ніхто не з’явився, фіксація судового процесу не здійснюється. Від захисника Онищенка до суду надійшло клопотання про перенесення справи», — зазначили в суді.

Засідання перенесли на 14-ту годину 16 січня 2018 року.

Це вже друге перенесення судового засідання у цій справі.

Нагадаємо, Іспанія розпочала процедуру екстрадиції розшукуваного народного депутата Олександра Онищенка. Іспанський суд зобов’язав Онищенка з’являтися до суду кожного місяця.

Якщо Онищенко не з‘явиться до іспанського суду, то це може бути підставою для оголошення його у розшук у країнах Європи, зазначає прокурор.

Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада підтримала подання генпрокурора про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Онищенка. 27 липня Луценко підписав повідомлення про підозру депутатові Онищенку.

Наприкінці лютого 2017 Вищий адміністративний суд відмовився повертати Онищенку депутатську недоторканність.

Олександру Онищенку інкримінують корупційні зловживання при реалізації газу, видобутого під час спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».