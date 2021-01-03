Хорвати завдали нищівного удару по позиціях «Газпрому» в Європі

Термінал на острові Крк забезпечить американським газом Угорщину та Україну

1 січня 2021 року Хорватія почала використовувати термінал з прийому скрапленого природного газу з США, таким чином вдаривши по газовому монополізму Росії в Південній Європі. Як повідомляє LNG Hrvatska doo, першу партію СПГ на новий термінал привіз танкер Tristar Ruby з американського заводу в Cove Point.

Платформа Gas Infrastructure Europe з 1 січня 2021 року відображає дані про надходження газу з терміналу LNG Croatia в європейську газотранспортну систему: за перший день було прийнято 4 млн кубометрів газу.

Основою плавучого терміналу є судно-регазифікатор LNG Croatia, конвертоване з вживаного судна-газовоза Golar Viking. Його було побудовано ще в 2005 році на корейській верфі Hyundai Heavy Industries, а в 2020 році дооснащено на верфях в Китаї та Хорватії (Viktor Lenac).

Співвласниками терміналу є Hrvatska elektroprivreda d.d. (85%) і Plinacro d.o.o. (15%).

Спочатку потужність терміналу заявлялася на рівні 6-4 млн тонн на рік, у результаті його конфігурація була переглянута до 2,6 млн т на рік. Хорватія споживає за рік загалом 2,9 млрд куб. м млрд куб. м (дані довідника BP за 2019 рік), при цьому майже весь цей обсяг забезпечив «Газпром» – 2,821 млрд куб.м. Тому перспективи завантаження терміналу пов'язувалися з можливостями поставок в сусідні країни - Угорщину та Україну.

««Оператор ГТС України» разом з угорським оператором ГТС працює над створенням гарантованих потужностей для транспортування газу з цього терміналу в Україну. Це створить додатковий маршрут поставок газу в країну з альтернативних джерел, зміцнить нашу енергетичну безпеку», – написав на сторінці у Facebook глава ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.

Раніше повідомлялося про те, що з 1 січня 2021 року Сербія почала отримувати російський газ через газогін «Турецький потік».