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    Сербія почала отримувати російський газ через «Турецький потік»

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    Сербія отримуватиме&nbsp;&nbsp;6 млн куб. м газу на добу - Сербія почала отримувати російський газ через «Турецький потік»
    Сербія отримуватиме  6 млн куб. м газу на добу

    Газ йде через Туреччину та Болгарію, а раніше йшов через Україну і Угорщину

    Сербія з 1 січня 2021 року почала отримувати російський газ через газогін «Турецький потік». Про це повідомляють росЗМІ.

    Зазначається, що газ йде через Туреччину та Болгарію, а раніше йшов через Україну і Угорщину.

    Почалося прокачування газу через пункт прийому-здачі газу Киреєво/Зайчар на кордоні Болгарії та Сербії.

    Президент Сербії Олександр Вучич дав старт запуску поставок, йдеться про постачання 6 млн куб. м газу на добу.

    Як повідомлялося, газопровід «Турецький потік», по якому російський газ іде через Чорне море в Туреччину і далі на південь Європи, запрацював у січні 2020 року. Першими газ отримали Туреччина, Болгарія, Греція і Македонія.

    Як повідомлялося, ціна газу у Європі зросла до максимуму за останні два роки.

    Нагадаємо, що в Україні з 1 серпня запрацював ринок газу. Регулювання ринку було завершено, а єдина ціна на газ від держави більше не встановлюється. Відтепер ціни на газ різні і їх визначає кожен окремий постачальник для власних клієнтів, опираючись на низку факторів: ціна на оптову закупку пального, націнка тощо. Сьогодні в Україні нараховується понад 50 постачальників і домогосподарства можуть укласти договір із будь-яким із них. Процедура переходу від одного постачальника до іншого максимально спрощена: це можна зробити як онлайн, так і у відділеннях газових компаній.

     Читайте також: 
    Теги: Туреччина Чорне море газ ціни Сербія Болгарія Турецький потік
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