Гендиректор хімзаводу в Армянську заявив про пошкодження дамби з української сторони



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Акулов повідомив, що звернувся до ФСБ

Дамба, що захищає кислотний накопичувач заводу з виробництва діоксиду титану на півночі Криму від солоних вод озера Сиваш, частково зруйнована з боку України.

Про це заявив гендиректор підприємства Андрій Акулов журналістам у понеділок в Армянську.

«Ми помітили, що дамба частково зруйнована на території України», - сказав Акулов.

Зазначається, що «Новая газета» в п'ятницю, 14 вересня, опублікувала фотографії дамби з боку України, зроблені за допомогою бінокля 16-кратного збільшення, на яких видно, що її цілісність порушена. При змішуванні солоної води з вмістом кислотного накопичувача відбувається хімічна реакція - викид хлориду водню в атмосферу.

Відповідаючи на питання, коли хімзавод помітив руйнування дамби, Акулов сказав: «У п'ятницю робили обхід».

«Ми звернулися в ФСБ з тим, щоб перевірили цю споруду», - повідомив гендиректор заводу «Титан».

Нагадаємо, «глава міської адміністрації» окупованого Армянська Василь Теліженко стверджує, що ситуація в місті нормалізувалася після дощу, який пройшов 15 вересня.

Джерело: Интерфакс