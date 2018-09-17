  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Гендиректор хімзаводу в Армянську заявив про пошкодження дамби з української сторони

    • Розсилка
    Гендиректор хімзаводу в Армянську заявив про пошкодження дамби з української сторони

    Акулов повідомив, що звернувся до ФСБ

    Дамба, що захищає  кислотний накопичувач заводу з виробництва діоксиду титану на півночі Криму від солоних вод озера Сиваш, частково зруйнована з боку України.

    Про це заявив гендиректор підприємства Андрій Акулов журналістам у понеділок в Армянську.

    «Ми помітили, що дамба частково зруйнована на території України», - сказав Акулов.

    Зазначається, що «Новая газета» в п'ятницю, 14 вересня, опублікувала фотографії дамби з боку України, зроблені за допомогою бінокля 16-кратного збільшення, на яких видно, що її цілісність порушена. При змішуванні солоної води з вмістом кислотного накопичувача відбувається хімічна реакція - викид хлориду водню в атмосферу.

    Відповідаючи на питання, коли хімзавод помітив руйнування дамби, Акулов сказав: «У п'ятницю робили обхід».

    «Ми звернулися в ФСБ з тим, щоб перевірили цю споруду», - повідомив гендиректор заводу «Титан».

    Нагадаємо, «глава міської адміністрації» окупованого Армянська Василь Теліженко стверджує, що ситуація в місті нормалізувалася після дощу, який пройшов 15 вересня.

    Джерело: Интерфакс

    Читайте також
    Крим Росія окупанти екологія завод Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ