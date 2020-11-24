В українській армії коронавірус виявили ще у понад 150 військовослужбовців

Всього за час пандемії одужало – 6379 осіб, летальних випадків – 26

Загалом станом на 24 листопада в ЗСУ на коронавірус хворіє – 2815 осіб

У Збройних Силах України за минулу добу корона вірус виявили ще у 153 військовослужбовців. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що загалом станом на 24 листопада в ЗСУ на коронавірус хворіє – 2815 осіб.

«Всього за час пандемії одужало – 6379 осіб, летальних випадків – 26. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 353 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 26 осіб», ─ йдеться у повідомленні.

Командування Медсил інформує, що стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

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Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 23 листопада в Україні виявили 12 287 нових хворих на коронавірус. Захворіли 533 дитини та 570 медпрацівників. Через хворобу за добу померли 188 людей, попередньої доби (124) пацієнтів, а одужали – 8 298 особи (4143). За весь час пандемії в Україні: захворіло – 647 976 осіб, одужало – 299 358 осіб, летальних випадків – 11 263. проведено ПЛР-тестувань – 4 279 025.