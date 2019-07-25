Генпрокуратура наполягає на арешті 21 ділянки, кав'ярні та двох будинків Ющенка



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Третій президент України Віктор Ющенко

У судових матеріалах зазначається, що Ющенко підозрюється в шахрайстві з коштами

Генеральна прокуратура наполягає на накладенні арешту на майно колишнього Президента Віктора Ющенка, зокрема на чотири повноцінні земельні ділянки в Обухівському районі Київської області, 17 1/2 земельних ділянок у Нових Безрадичах, кав'ярню з житловим приміщенням і два житлові будинки. Про це йдеться в матеріалах суду.

Місцезнаходження кав'ярні та житлових будинків у матеріалах не вказується.

У судових матеріалах зазначається, що Ющенко підозрюється в шахрайстві з коштами.

Раніше суд відмовився арештовувати майно Ющенка, але ГПУ оскаржила це рішення.

Зазначимо, 5 червня Генпрокуратура підтвердила повідомлення про підозру Ющенку в розтраті 540 млн грн і пособництві колишньому президенту Віктору Януковичу в заволодінні резиденцією «Межигір'я».

Раніше суд поставив крапку у звинуваченнях Ющенка у зловживанні владою під час президентства.

Нагадаємо, «Главком» ще у 2016 році писав про те, що Ющенко буквально, подарував резиденцію Януковичу на День народження 9 липня 2007 року.