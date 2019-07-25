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    Генпрокуратура наполягає на арешті 21 ділянки, кав'ярні та двох будинків Ющенка

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    <span>Третій президент України Віктор Ющенко</span> - Генпрокуратура наполягає на арешті 21 ділянки, кав'ярні та двох будинків Ющенка
    Третій президент України Віктор Ющенко

    У судових матеріалах зазначається, що Ющенко підозрюється в шахрайстві з коштами

    Генеральна прокуратура наполягає на накладенні арешту на майно колишнього Президента Віктора Ющенка, зокрема на чотири повноцінні земельні ділянки в Обухівському районі Київської області, 17 1/2 земельних ділянок у Нових Безрадичах, кав'ярню з житловим приміщенням і два житлові будинки. Про це йдеться в матеріалах суду.

    Місцезнаходження кав'ярні та житлових будинків у матеріалах не вказується.

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    У судових матеріалах зазначається, що Ющенко підозрюється в шахрайстві з коштами.

    Раніше суд відмовився арештовувати майно Ющенка, але ГПУ оскаржила це рішення.

    Зазначимо, 5 червня Генпрокуратура підтвердила повідомлення про підозру Ющенку в розтраті 540 млн грн і пособництві колишньому президенту Віктору Януковичу в заволодінні резиденцією «Межигір'я».

    Раніше суд поставив крапку у звинуваченнях Ющенка у зловживанні владою під час президентства.

    Нагадаємо, «Главком» ще у 2016 році писав про те, що Ющенко буквально, подарував резиденцію Януковичу на День народження 9 липня 2007 року. 

     Читайте також: Ющенко подарував «Межигір'я» Януковичу на День народження. Але продовжує це приховувати (ДОКУМЕНТ)
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