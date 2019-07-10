Суд відмовився арештовувати майно Ющенка



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«Прокурорам доводиться вишукувати нові гучні справи та імітувати бурхливу діяльність», - вважає Віктор Ющенко

Третій президент Віктор Ющенко повідомив, що Печерський райсуд не задовольнив клопотання Генеральної прокуратури про накладення арешту на його майно в рамках справи про пособництво Віктору Януковичу в заволодінні резиденцією «Межигір'я».

«09.07.2019 Печерський районний суд. Києва відмовив у задоволенні клопотання Генеральної прокуратури України про арешт майна Віктора Ющенка», - написав Ющенко на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, він запевняє, що в справі очевидний політичний контекст.

«Суспільство бачить і оцінює, як поступово знята відповідальність практично з усіх фігурантів гучних справ щодо сепаратизму, державної зради та вбивств на Майдані. Саме тому і доводиться вишукувати нові гучні справи та імітувати бурхливу діяльність», - заявив Ющенко.

Нагадаємо, 5 липня керівник Управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що слідчий ГПУ просить суд заарештувати майно Ющенка.

Раніше Генпрокуратура висунула підозру експрезиденту Віктору Ющенку в рамках справи про резиденцію «Межигір'я», яка була виведена з державної власності у 2007 році.

Народний депутат Сергій Лещенко заявив, що Ющенку висунули підозру в привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Лещенко стверджує, що Ющенко начебто у змові з Януковичем цілеспрямовано перевів Межигір'я з ДУС у сферу відання Кабміну. Уряд, у свою чергу, за словами нардепа, передав Межигір'я до статусу держпідприємства «Надра України», а те - вивело резиденцію з держвласності на користь фіктивної донецької фірми. Після цього Янукович почав будувати в Межигір'ї персональний маєток.

Водночас сам Ющенко відкидає це обвинувачення.

Згодом Ющенко також звинуватив слідчого Генеральної прокуратури, який висунув йому підозру щодо «Межигір'я», у конфлікті інтересів.

Віктор Ющенко, третій президент України, перебував на посаді з 23 січня 2005 по 25 лютого 2010 року.

Нагадаємо, «Главком» ще у 2016 році писав про те, що колишній президент Віктор Ющенко буквально подарував резиденцію Віктору Януковичу на день народження 9 липня 2007 року.