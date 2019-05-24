Генпрокуратура викликала на допит Рената Кузьміна



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Кузьміна підозрюють у незаконному захопленні 1,04 га землі у Пущі-Водиці.

Генеральна прокуратура України викликала на допит як підозрюваного колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна у кримінальному провадженні щодо незаконного захоплення 1,04 га землі у Пущі-Водиці. Повістки про виклик Кузьміну розміщені на офіційному сайті ГПУ.

Відповідно до повісток, Кузьміну необхідно з’явитися 29.05.2019 о 10:30 у Головне слідче управління Генеральної прокуратури для проведення допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні № 42015000000001998 від 25.09.2015 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1.2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року Генеральна прокуратура України склала повідомлення про підозру колишньому першому заступнику Генпрокурора Ренату Кузьміну та директору ДП «Комплекс відпочинку Пуща-Водиця» у вчиненні низки злочинів.

Зокрема, у період 2008-2010 років Кузьмін, як заступник генпрокурора на той час, за попередньою змовою у групі із директором комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» вчинили самовільне протиправне захоплення державної земельної ділянки рекреаційного призначення площею 1,0457 га на території «Пущі-Водиці», самовільне незаконне будівництво житлового будинку площею 1068 м кв та прилеглих споруд на цій самовільно зайнятій державній земельній ділянці рекреаційного призначення.